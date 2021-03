Os signos que se culpam muito pelos erros no amor

Alguns signos do zodíaco não superam facilmente os erros que cometem no amor e podem deixar que isso sabote relacionamentos futuros. Confira quais são:

Leão

O leonino pode ser muito orgulhoso, mas ele mantém suas culpas guardadas e elas voltam a assombra-lo nos momentos difíceis. As batalhas internas e este signo pode até não falar sobre o assunto com ninguém, mas manterá algumas inseguranças motivadas pelas experiências do passado.

Virgem

O virginiano é critico com as pessoas, mas também com ele mesmo. No fundo, por mais que diga aos outros o quanto a outra pessoa tem culpa, ele manterá a consciência pesada por seus erros. O pior deste signo é achar que pode cumprir todas as expectativas e controlar as consequências, pois nem sempre permanece no mesmo lugar.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

Por mais que pareça desencanado, o libriano sabe bem quando erra e se sentirá culpado por essas experiências. Nessas horas, ele começa a agir para mudar as circunstâncias ou se distanciar ao máximo das lembranças, mas o medo de errar novamente tende a permanecer durante um tempo considerável.

Escorpião

Quando o escorpiano erra, ele pode agir de forma muito misteriosa e esconder bem, mas guardará culpas que o destroem por dentro. Ele se sentirá menos honrado e, por mais que faça o máximo para esquecer, tende a ficar com o emocional muito afetado.

Capricórnio

O capricorniano é perfeccionista e não gosta de admitir que também erra. Por isso, quando ele pisa na bola nos relacionamentos, irá cultivar uma culpa que não passa facilmente. Este signo tende a ter dificuldade para perdoar os outros e a si mesmo.