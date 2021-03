Os signos que seguem o coração para se reconciliar no amor

Alguns signos do zodíaco podem até não demonstrar, mas abrem seus corações para buscar reconciliações no amor. Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser teimoso, mas possui um grande coração e deixa que ele o guie, principalmente para perdoar e se reconciliar com alguém. Este signo também ouve seus sentimentos e é capaz de perdoar de verdade, não mantendo o rancor oculto.

Câncer

Por mais que não esqueça a dor que causaram, o canceriano acessa o carinho e sentimentos construídos com o tempo para buscar uma reconciliação. Quando as mágoas começam a passar ou ele busca soluções para voltar a se sentir feliz, está disposto a abrir seu coração e ir em busca do perdão verdadeiro.

Leão

O leonino pode ser muito dramático e intenso ao lidar com os problemas, mas sua explosão dura apenas alguns momentos. Depois, ele permitirá que seu coração o guie e acolha as desculpas do outro, o que pode deixar até o orgulho – algo muito importante para eles – um pouco de lado.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano pode ser um pouco desajeitado ao lidar com sentimentos complexos, especialmente nas reconciliações. No entanto, quando ele enxerga o perdão como um merecimento e uma oportunidade de conseguir a felicidade que deseja, se torna capaz de abrir seu coração e permitir que os sentimentos sejam transformados.

Peixes

O pisciano pode ser muito humilde quando decide abrir o seu coração para o perdão. Ele não perdoa tudo facilmente, mas ao sentir que este passo voltaria a dar sentido em sua vida, consegue realizá-lo de forma madura e atenta aos sentimentos, assumindo também suas culpas.