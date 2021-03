O que cada signo do zodíaco mais valoriza no relacionamento amoroso

Cada signo do zodíaco pode enumerar as qualidades que considera ideais no amor, mas existe algo que eles realmente valorizam bastante. Confira o que é:

Áries

A coragem para tomar decisões e ousar quando é preciso. Este signo fica ainda mais conectado com pessoas que não perdem tempo e perseguem seus desejos.

Touro

A arte de valorizar as coisas boas. Este signo gosta de viver experiências de prazer – por menores que sejam – e se sente ainda mais próximo quando o outro deseja a aproveitar a vida ao seu lado.

Gêmeos

A arte de se comunicar de verdade. O geminiano terá muito mais ligação ainda com o parceiro quando ele sabe como desenvolver uma conexão por meio da comunicação e troca de experiências.

Câncer

A valorização da confiança. Este signo consegue ser mais ele mesmo e formar um vínculo profundo com pessoas que valorizam a sua confiança e provam que estão do seu lado de verdade.

Leão

Demonstrações belas e sinceras. O leonino se aproxima muito dos parceiros que enxergam a beleza dos relacionamentos e os valorizam com demonstrações sinceras de carinho e devoção.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

Esforços conjuntos e apoio. O virginiano pode ver o amor de forma mais prática, mas ele se sente formando algo realmente significante quando vê o outro se esforçando e preocupando-se em se tornar seu porto seguro.

Libra

A união entre os dois. O libriano vê muita beleza no equilíbrio que as pessoas podem alcançar por meio da união; para ele é muito importante trabalhar em equipe e priorizar o relacionamento.

Escorpião

A determinação e luta. O amor do escorpiano é intenso e ele se sente ainda mais apaixonado por quem sabe o que quer no relacionamento e está disposto a lutar por isso.

Sagitário

Coragem e espontaneidade. O sagitariano se conecta de forma profunda com parceiros que demonstram o que sentem de forma corajosa e também estão dispostos a viver o presente ao seu lado de forma espontânea.

Capricórnio

Ter certeza do que você quer. O capricorniano deseja construir algo duradouro com alguém que demonstra o quanto pode fazer para o relacionamento dar certo.

Aquário

Descobrir do que é capaz. O aquariano tende a criar um vínculo ainda mais forte com pessaos que desejam evoluir e descobrir ao seu lado até onde podem chegar.

Peixes

A arte de construir o amor. O pisciano se sente ainda mais apaixonado pelos parceiros que não temem imaginar e construir um relacionamento intenso, guiado pelo romance.