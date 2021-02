Os signos que percebem o mínimo sinal de interesse do parceiro em outra pessoa

Alguns signos do zodíaco possuem uma percepção aguçada e podem identificar rapidamente se seu parceiro ou parceira está dando sinais de atração por outra pessoa. Confira quais são:

Touro

O taurino é muito perceptivo com os detalhes de tudo o que ama ou deseja. Ele sabe os gestos que transmitem outras emoções e intenções por menores que sejam e nem sempre mantém seu ciúme sobre controle. Quando isso acontece, ele pode mudar de humor e ficará ainda mais atento a tudo o que o outro fizer.

Câncer

Além de ser protetor, o canceriano é detalhista com os sentimentos e pode ser muito perceptivo. Ele é adepto dos flertes discretos e saberá muito bem se o parceiro está se aproximando de alguém com um olhar ou gesto diferente. Cultivar sua própria segurança pode ser uma luta e por isso ele está sempre alerta.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

O escorpiano guarda uma grande sensibilidade e pode ser muito desconfiado, o que o faz mestre em buscar significados por trás dos detalhes, principalmente sobre o seu parceiro e relacionamento. Ele ativa o sexto sentido, mas também pode exagerar um pouco ao apontar as situações que motivam seu ciúme. Ele prefere se enganar a confiar de mais e acabar decepcionado.

Peixes

O pisciano é muito devoto ao seu relacionamento e não pode ignorar a conexão que constrói com o outro. Sua percepção acaba se tornando bastante certeira e ele irá identificar rápido qualquer sinal de interesse do parceiro em outra pessoa. Ele teme a infidelidade e pode tentar se proteger agindo na defensiva, até ter certeza do que realmente está acontecendo.