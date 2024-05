Cantora Ana Paula Vieira e namorado vereador morrem em acidente na BR-364, em Rondônia

A cantora Ana Paula Vieira, de 27 anos, e o namorado dela, o vereador Marcelo Stocco (PSD), de 32, morreram em um acidente de carro na BR-364, na cidade de Pimenta Bueno, em Rondônia, na noite de domingo (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o casal seguia em um veículo que bateu na traseira de uma carreta baú. Não há informações sobre outras vítimas da batida.

Em nota, a Prefeitura de Pimenta Bueno lamentou as mortes da cantora e do vereador. “A Prefeitura de Pimenta Bueno manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Augusto Stocco e Ana Paula Vieira Correa. Marcelo Stocco era vereador de Pimenta Bueno e durante seu mandato, se destacou por liderar diversas iniciativas em prol da população e do município, deixando uma marca significativa na comunidade de Pimenta Bueno”, ressaltou.

“Ana Paula era conhecida por sua voz encantadora e sua presença nas redes sociais. Como cantora, ela tocava os corações de todos com sua música. A Prefeitura de Pimenta Bueno agradece todos os momentos vividos junto a essas grandes pessoas e excelentes profissionais, que muito contribuíram com o progresso da nossa cidade. O seu legado permanecerá vivo para sempre em nossos corações”, ressaltou a administração municipal.

Na noite de sábado (11), a cantora fez seu último show em um bar na cidade de Cacoal. O estabelecimento também fez uma postagem lamentando o acidente. “Não imaginávamos que a sua última apresentação seria em nossa casa. Uma mulher incrível e superespecial e que sempre estará em nossas memórias. Descanse em paz!”, diz o texto.

O velório do corpo da cantora começou na madrugada desta segunda-feira (13), na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por volta das 10h será realizado um cortejo, com sepultamento previsto para 10h30 no Cemitério Municipal de Ji-paraná.

Já as informações sobre o sepultamento do vereador não foram divulgadas.

Quem era Ana Paula Vieira?

A cantora, que também era farmacêutica e influenciadora digital, é apontada como uma das revelações da música em Rondônia. Ela morava em Ji-Paraná, mas costumava se apresentar em casas de shows e bares do estado.

O namorado dela, que também era músico, a acompanhava nas apresentações e os dois formavam a dupla “Marcio e Ana Paula”. Porém, eles anunciaram que encerrariam a trajetória juntos em breve e, em março, ela contou em sua rede social que estava em meio à preparação do projeto musical Ana Vieira, sem detalhar os planos futuros.