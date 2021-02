Os signos que não controlam suas paixões

Quando se apaixonam por algo, alguns signos do zodíaco não controlam seus impulsos e podem agir sem medo das consequências. Confira quais são:

Áries

O ariano é intenso e não vê barreiras para realizar seus desejos. Ele vai atrás das suas paixões com toda a energia e é capaz de arriscar muita coisa se achar necessário. Este signo é movido por impulsos e se deixa levar pelo coração.

Leão

O leonino pode ser movido a sentimentos intensos e valoriza muito suas paixões. Ele gosta de ir atrás daquilo que preenche sua vida e é forte para lutar por objetivos, podendo inclusive motivar outras pessoas. Este signo tende a ser dramático e isso complementa sua personalidade apaixonada.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

O aquariano sabe muito bem o que o apaixona e toma suas atitudes para alcançar isso sem medo de julgamentos. Este signo costuma ter muita coragem e prefere levar uma vida movimentada por ideias e interesses que realmente despertam sua paixão.

Sagitário

O sagitariano é de muitas paixões e pode se entregar a elas sem medo do futuro. Ele é idealista e paga pra ver, buscando com afinco as experiências que podem fazer sua vida ter sentido. Este signo é livre e toma suas próprias decisões.