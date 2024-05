Dia das Mães: advogada explica quais os direitos trabalhistas das mulheres com a chegada dos filhos

O Dia das Mães é comemorado neste domingo (12) e ressalta um momento mágico na vida de toda mulher: a gestação e chegada dos filhos. Apesar de ser um grande passo na vida pessoal, essa mudança também reflete diretamente na carreira das genitoras. Surgem muitas dúvidas sobre quais os direitos trabalhistas do público feminino em relação à maternidade e como eles vão refletir na rotina de trabalho.

A advogada Silvia Araújo, sócia da área trabalhista do Veirano Advogados, elencou uma série de dúvidas das mães, como a licença-maternidade remunerada, se há estabilidade provisória para quem acabou de dar à luz, se os filhos têm direito a algum benefício e também sobre os períodos reservados para amamentação.

Veja abaixo um tira-dúvidas sobre os direitos trabalhistas das mães:

Funções insalubres:

Empregada tem direito a ser afastada de funções insalubres durante a gestação.

Aborto espontâneo e não criminoso:

Empregada tem direito ao repouso remunerado de duas semanas.

Licença-maternidade:

Afastamento remunerado que tem duração de 120 dias, podendo ser estendido para 180 dias no caso da empresa aderir ao Programa Empresa Cidadã.

Estabilidade provisória:

As mulheres empregadas têm estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, mesmo que a confirmação da gravidez ocorra durante o período de aviso prévio trabalhado ou indenizado. Vale o mesmo direito no caso de adoção.

Amamentação:

As mães têm o direito à amamentação até a criança completar seis meses, podendo utilizar de dois descansos diários no trabalho, de 30 minutos cada. Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade devem ter local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação. Esta obrigação pode ser substituída pelo reembolso-creche para todos os empregados e empregadas que possuam filhos com até 5 anos e 11 meses de idade.

Amamentação por presidiárias:

São asseguradas condições para que as presidiárias possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação.

Exigência da comprovação da gravidez:

É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória que limite o acesso ou manutenção do emprego, sendo crimes a exigência de teste de gravidez ou comprovação/incentivo de esterilização da mulher.

Trabalho remoto:

Na alocação de vagas para as atividades que possam ser realizadas por meio de teletrabalho, os empregadores devem dar prioridade às empregadas e empregados com filhos, enteado ou criança sob guarda judicial de até seis anos de idade ou com deficiência, sem limite de idade. Também nesses casos, pode haver acordo entre empregadas e empregadores, ou por meio do sindicato, para flexibilização de horários de trabalho.

Antecipação de férias:

No caso de empregadas com filhos, também pode haver acordo para antecipação de férias, antes de transcorrido o período aquisitivo, até o segundo ano do nascimento do filho/enteado ou da adoção/guarda judicial.

Projetos de lei em andamento

A advogada também relatou sobre projetos de lei que tratam da licença para mães e pais. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a omissão legislativa sobre a regulamentação do direito à licença-paternidade e fixou prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional edite lei nesse sentido. Após o prazo, permanecendo a omissão, caberá ao STF definir o período da licença.

Já em março deste ano, o Plenário do STF decidiu que a mãe não gestante em união estável homoafetiva também tem direito à licença-maternidade. Se a companheira tiver direito ao benefício, deve ser concedido à mãe não gestante licença pelo período equivalente ao da licença-paternidade.

Silvia Araújo ainda citou o Projeto de Lei 3773/2023, que trata do salário parentalidade, permitindo a permuta entre pais e mães. “Para exercer a licença-maternidade ou a licença-paternidade, a pessoa beneficiária poderá ausentar-se do trabalho pelo período de 120 dias contados a partir da data de nascimento ou da adoção de criança ou adolescente dependente de seus cuidados, sem prejuízo de emprego e salário.”

A advogada também lembrou do PL 1974/2021, que cria a licença parental de 180 dias, e do PL 6068/2023, que propõe licença maternidade de 180 dias, a contar do nascimento de filho, para a mãe e de 60 dias úteis, a contar do nascimento de filho, para o pai, além de 30 dias adicionais por gêmeo, para a mãe, ou dois dias úteis por gêmeo, para o pai, no caso de nascimento múltiplo.