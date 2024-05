Saúde mental e maternidade: saiba qual é o seu papel no apoio às mães

De acordo com uma pesquisa realizada pela USP sobre saúde mental, 97% das mães do país se sentem sobrecarregadas, 94% esgotadas e 91% insatisfeitas ou tristes.

O estudo, intitulado ‘De Mãe em Mãe’, entrevistou mais de 800 mulheres e mostrou que o esgotamento com a maternidade está ligado a algo culturalmente enraizado na sociedade, onde as funções de cuidados com o lar e com os filhos são atribuídas principalmente às mulheres.

Outro número impactante também mostra que as mulheres trabalhem quase 10 horas semanais a mais do que os homens, principalmente nos afazeres domésticos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“A rotina normalmente é mais ‘pesada’ para as mães devido às diversas atribuições que as mulheres somam ao seu dia a dia após o nascimento da criança. Especialmente com o retorno ao trabalho, a mãe se cobra em conseguir suprir as necessidades das suas tarefas corporativas junto com as demais, que envolvem a casa e a criança. Dessa forma, a saúde mental das mães fica extremamente sensível e elas acabam desenvolvendo uma sensação de esgotamento”, explica a Dra. Jaine Melo, profissional da Psicologia do AmorSaúde.

Como auxiliar as mães com o esgotamento mental

É importante salientar novamente que, os afazeres domésticos e a maternidade não é apenas função da mãe, e sim de toda uma rede de apoio, para auxiliá-la nestes processos.

A doutora Jaine diz que, investir em saúde mental, criar uma rede de apoio e buscar acolhimento em seu local de trabalho são as principais estratégias para prevenir o esgotamento materno.

“É essencial que aqueles que interagem com mulheres que lidam com a maternidade saibam que elas estão sempre buscando dar o seu melhor e que não há uma lista de regras com o que fazer ou não ao maternar. Por isso, é importante oferecer apoio e não julgá-las, nem colocar a maternidade em pauta como algo deve ser feito de uma forma padronizada”.

Veja algumas dicas pontuais que outras pessoas devem saber para ajudar as mães nos cuidados maternos: