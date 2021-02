Os signos do zodíaco que mais temem a solidão

Alguns signos do zodíaco temem a solidão e buscam sempre alguma forma de compartilhar a vida com as outras pessoas. Confira quais são:

Câncer

O canceriano constrói laços muito intensos com amizades, famílias e amores. Por isso, ele teme acabar sozinho e sem viver as conexões que realmente dão sentido a felicidade na vida. Este signo sempre busca construir relacionamentos sólidos e duradouros.

Libra

O libriano pode ter mil maneiras de se aproximar e manter contato com as pessoas, pois enxerga a vida em grupos. Ele gosta de mediar os conflitos e se sentir uma peça fundamental para os relacionamentos interpessoais, relacionando também muito da sua diversão e felicidade nos outros.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Este signo ama ser livre e tende a não cultivar muitos apegos, mas no fundo teme ficar sozinho porque sua vida é baseada em aprender e dividir experiências com outras pessoas. Ele dificilmente deseja “descansos solitários” e busca encontrar grupos que compartilhem das suas ideias para admirar e ser admirado.

Peixes

O pisciano pode se entreter muito em seu próprio mundo e adora privacidade, mas ele gosta mesmo é de estar com pessoas que transmitem confiança e permitem ser quem ele é. Este signo odeia pensar na vida sem carinho e amor, o que o faz buscar alguém para dividir todos os esses sentimentos sempre.