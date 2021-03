Os signos que não aproveitam a simpatia para conquistar

Alguns signos do zodíaco podem ser muito atraentes, mas também possuem personalidades fortes e não usam a simpatia como estratégia para conquistar os outros. Confira quais são:

Touro

O taurino pode ter muito carisma, mas sua teimosia tende a se destacar mais. Ele não gosta de dissimular uma personalidade extrovertida e não ficará calado quando não concorda com algo, preferindo ser visto como “do contra” do que como alguém que está assentindo apenas para conquistar e não deixar a atmosfera pesada.

Virgem

O virginiano possui algumas estruturas que regem sua vida e nem sempre é adaptável. Por isso, ele prefere transmitir o que acha que é correto a se abster apenas para manter a simpatia. Ele conquista mostrando quem realmente é e seus aliados precisam estar alinhados a isso.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano possui uma personalidade forte guiada pelas suas próprias regras. Ele não confia facilmente e prefere manter o controle a usar a simpatia para conquistar. Seus passos são pensados e ele prefere perceber o que acontece ao seu redor de forma mais direta e sem falsidade.

Aquário

O aquariano não faz questão de demonstrar nada do que não sente ou apenas agradar as pessoas com simpatia. Ele é autêntico e, por mais que chame a atenção, prefere lidar com as relações de forma mais determinante, definindo rapidamente quem é seu aliado e quem não é.

Peixes

O pisciano pode ser muito encantador, mas por vezes prefere que sua simpatia seja utilizada com quem realmente se importa. Ele espera adquirir confiança e é muito perceptivo com as pessoas, mantendo-se em segundo plano até ter mais certeza sobre aqueles que estão ao redor.