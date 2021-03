A astrologia entrega características especiais para todos os signos do zodíaco e muitas delas podem ajudar a decifrar um pouco aquilo que motiva cada pessoa.

Confira o que se manifesta na personalidade de cada signo do zodíaco:

Áries

O pódio de número um é o mais cobiçado por este signo do zodíaco. Ele é ambicioso e ousado o suficiente para sempre ter coragem diante de desafios.

Touro

O taurino pode ser muito sereno e interessado nos prazeres, mas também é firme e pode mostrar uma força fora do normal quando acha necessário.

Gêmeos

O geminiano está sempre tentando duplicar as opiniões, experiências e conexões com as outras pessoas. Ele nunca permanece sozinho e focado apenas em uma coisa.

Reprodução / Giphy

Câncer

O canceriano existe verdadeiramente no reino dos sentimentos e intuição. Ele pode se fechar para o mundo, mas absorve muito o que acontece ao seu redor.

Leão

O leonino é espirituoso e abraça sua personalidade com paixão, sem medo de desenvolve-la. Ele sempre valorizará a si mesmo.

Virgem

O virginiano possui os pés na terra e nenhum detalhe sobre ela passa despercebido. Ele é perfeccionista e repleto de habilidades, pois realmente se dedica a aprender.

Libra

O libriano sempre buscará estar em harmonia e não gosta de confrontar apenas para se destacar ou movimentar as coisas. Ele é feliz quando encontra a leveza e equilíbrio.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

O escorpiano é repleto de paixão e poder, o que entrega muita força emocional e também inteligência estratégica.

Sagitário

O sagitariano está sempre em busca do conhecimento e persegue aventuras como ninguém. Ele é intelectual, apaixonado e espiritual.

Capricórnio

O capricorniano é hábil em dividir seu mundo material e emocional. Por isso, ele pode focar em grandes objetivos na vida prática ou na realização de sonhos.

Aquário

O aquariano é completamente humanitário e capaz de buscar justiça independente de qualquer coisa. Por isso, está sempre pronto para contestar.

Peixes

O pisciano transita entre a fantasia e realidade ao ponto de emergir profundamente em seus sentimentos e tirá-los de si com muita criatividade. Ele é a esperança e também o medo.