Os signos que ficam presos a amores do passado, mas não admitem jamais

Alguns signos do zodíaco não admitem e demonstram o contrário, mas tendem a ficar presos a amores do passado. Confira quais são:

Leão

O leonino vive relacionamentos intensos e tende a se entregar bastante. Quando é decepcionado, ele pode tentar demonstrar a todo custo que seguiu em frente, por mais que cultive as lembranças e a tristeza por um bom tempo. Ele não gosta de pensar que os outros o julgam ou sentem pena, principalmente em assuntos amorosos.

Virgem

Por mais que não tomem decisões sem muita reflexão e certeza, o virginiano pode ficar preso aos traumas que relações do passado causaram. Quando isso acontece, ele acaba se fechando e pode ser ainda mais perfeccionista para embarcar em um novo relacionamento. Mesmo tentando se proteger, este signo acaba atado a algo que já passou.

Libra

O libriano gosta de seguir em frente no amor e conhecer novas pessoas, mas parceiros do passado podem marcá-lo bastante. Sendo assim, este signo não consegue deixar a pessoa totalmente para trás e prefere manter algum tipo de contato, mesmo que seja como amigo. Ele pode manter algumas esperanças bem guardadas e talvez nunca as revele.

Escorpião

O escorpiano não entrega seu coração para qualquer um e quando o faz não desapega facilmente. Ele pode demonstrar que está seguindo em frente e até se envolver em novos relacionamentos, mas pensará muito no amor que o marcou. Ele tende a ter alguns comportamentos obsessivos e pode acabar se fazendo presente na vida outro.