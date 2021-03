Os signos do zodíaco que são capazes de lutar até o fim

Alguns signos do zodíaco nascem com muito poder para lutar pelo o que desejam ou acreditam, indo até o fim se for preciso. Confira quais são:

Áries

O ariano é um dos signos com mais energia e força do zodíaco. Ele luta indiscutivelmente por tudo o que acredita e é de decisões firmes, podendo assumir metas difíceis e empregando todos os esforços para provar que está no caminho certo. Este signo não teme enfrentar tudo e todos quando tem algo em mente, podendo receber muitas criticas e se envolver em diversos conflitos por isso.

Touro

Por mais que procure caminhar por trajetórias firmes e se distanciar das incertezas, o taurino é capaz de lutar bastante para chegar onde deseja. Ele é teimoso e perseverante, o que não permite que ele se deixe levar pelas ideias ou palavras desmotivadoras das outras pessoas. Quando este signo assume uma responsabilidade, ele não entrega isso a sorte ou ao acaso, pois prefere realizar tudo com as suas próprias mãos e força de vontade.

"A força nasce nos momentos mais difíceis"

Leão

O leonino é luta pura em muitos sentidos, seja para proteger o que considera importante ou para alcançar suas metas que nunca são pequenas. Ele levanta após cair com determinação e tem uma visão muito clara de onde quer chegar. Não é fácil impedi-lo de algo ou desanimá-lo diante dos seus planos, pois este signo sempre está disposto a brigar por suas convicções e sonhos.

Escorpião

O escorpiano possui uma força interna que pode adormecer e ficar contida, mas ela sempre aparecerá nos momentos em que ele precisa ir à luta de verdade. Este signo é de personalidade forte e encara seus objetivos com intensidade, perseguindo tudo com tanta dedicação e certeza, que muitos podem até acabar criando obsessões. Ele não se limita e não teme os adversários que podem aparecer no seu caminho.

Sagitário

Por mais que suas opiniões e direções na vida estejam sempre mudando, este signo olha para o horizonte com um propósito e é capaz de lutar por ele até nas situações mais difíceis. Este signo é adaptável e tem jogo de cintura para superar as situações, aprendendo sempre lições valiosas que o ajudam a chegar exatamente onde ele deseja. É comum que as pessoas regidas por este signo sejam donas de sorte e de muita coragem.

Capricórnio

O capricorniano é movido pelo esforço e um caráter forte repleto de determinação desde cedo, o que entrega maturidade prematura, mas também muita visão sobre os caminhos que precisam ser percorridos até a realização. Ele é realista e encara os obstáculos da vida sem ilusões, mas isso não o impede de lutar com as próprias mãos para construir o futuro que deseja. Quando aprende a se adaptar, tende a colher muito mais frutos prósperos.