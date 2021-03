Os signos do zodíaco que criam as próprias regras no amor e podem se prejudicar por isso

Alguns signos do zodíaco são lideres que gostam de criar as próprias regras. Quando isso acontece nos relacionamentos, que exigem cooperação de duas pessoas, as coisas podem ficar bem complicadas.

Confira quais são:

Áries

O ariano se centra bastante em seus relacionamentos e luta para que eles saiam da forma que ele deseja. Quando vê que não é tão simples assim convencer o outro, acabam fazendo birras e cobrando mesmo que indiretamente os resultados que espera, o que nem sempre termina bem para o casal.

Touro

O taurino cria suas próprias regras e expectativas também, mas nem sempre as deixa clara. Por isso, pode parecer um pouco manipulador e teimoso para alguns parceiros. Quando percebe que não está resolvendo as situações como gostaria, seu humor pode ser afetado e ele demonstra sua melhor versão de si mesmo.

Leão

O leonino é especialista em marcar seu território e criar suas próprias regras. Ele pode ser muito atento com o que o outro espera e tenta mediar, mais algumas coisas são inegociáveis e ele demonstrará isso. Ao não ter o que deseja, pode deixar o drama tomar conta e entrar em conflitos até que suas expectativas sejam levadas em conta.

Virgem

O virginiano gosta de ter muita clareza em seus objetivos e cria suas próprias regras para alcançá-los, principalmente nos relacionamentos. Quando se frustra e não vê o relacionamento cumprindo o que considera ideal, tende a ficar angustiado e buscar maneiras de fazer o outro entender seu ponto de vista por bem ou de forma dura – algo que pode ser considerado individualista por muitas pessoas.

Capricórnio

O capricorniano tende a buscar a excelência e cria suas próprias regras para isso até mesmo com os assuntos do coração. Quando não acha que as coisas caminham para o êxito esperado, ele se sentirá ainda mais responsável por fazer tudo dar certo e pode tentar controlar as situações a seu favor. Por vezes, isso faz com que o outro não tenha o poder da espontaneidade e cenários baseados em demonstrações falsas afetam o relacionamento que deveria ser verdadeiro.