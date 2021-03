Abril de 2021 está logo aí e falta pouco para uma fase repleta de oportunidades chega, principalmente quando falamos de amor, amizade e outras formas de se relacionar com as pessoas ao seu redor! É importante se preparar, já que no próximo mês, os começos, recomeços e novas percepções de prazeres movimentarão a vida de todos os signos.

Confira como serão os relacionamentos de cada signo do zodíaco em abril de 2021:

Áries

Mudanças podem chegar aos relacionamentos, mas a probabilidade é maior de que sejam transformações positivas e que ajudam a dar passos importantes na conexão. Mais do que nunca você saberá o que deseja e saberá como alcançar essas coisas.

Touro

Você estará mais atento sobre o que trás valor na sua vida e quem realmente o valoriza. Chegou a hora de fazer descobertas e sair da zona de conforto para conquistar os relacionamentos, sejam de amizade ou de amor, de uma forma que o faz bem de verdade.

Gêmeos

A coragem para expressar emoções e se conectar chegará, mas isso pode mexer bastante com o seu emocional. Tenha calma para chegar a conclusão do que você quer e precisa! Amigos ou até mesmo conquistas podem se aproximar bastante se você tomar a iniciativa de reaproximação.

Câncer

Novos começos chegam a relacionamentos do trabalho, amigos ou amores. É um bom momento para conhecer as pessoas certas, especialmente quando você se expressa da melhor forma e com sinceridade. Coloque os limites também em conexões que saem do controle.

Leão

Momento de estar aberto para aprender com os outros e conhecer pessoas novas. Sua vida social pode se tornar mais interessante e você pode receber boas notícias profissionais.

Virgem

Momento de sair da zona de conforto e descobrir que o amor nunca é sentido ou expressado apenas de uma forma. Uma nova jornada, mais emocional e reflexiva o fará entender alguns relacionamentos de forma diferente.

Libra

A vida amorosa pode ficar mais estável e todos os conflitos com as relações de nível pessoal também se suavizam. Muita coisa é colocada em ordem e sua concentração pode ser voltada para os objetivos. Foco!

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Serão dias intensos e é preciso não cair em paranoias ou procurar problemas a troco de nada com as pessoas queridas. Abrir mão das preocupações não é fácil, mas apenas a calma e a proximidade pode ajudá-lo a lidar com os ânimos complexos que podem afetá-lo.

Sagitário

Momento de deixar de lados os ressentimentos para iniciar uma nova fase nos relacionamentos que são importantes. Chegou a hora de dar atenção especial ao autocuidado e a saúde mental, emocional e física; tudo está conectado e você precisa disso para se relacionar bem também.

Capricórnio

Você sempre precisa ter tempo para si e assim recarregar as baterias, mas sua energia coletiva tende a aumentar. Seu poder de expressão e manifestação do carinho se tornam mais presentes; isso é ótimo para novas conquistas, reconciliações e bons momentos em geral.

Aquário

Sua comunicação e carisma são melhores do que nunca, mas você pode confundir as pessoas que se relaciona. Seja mais honesto e direto, sem medo de expressar o que sente ou deseja. Novos começos podem marcar abril como um grande mês, mas depende de você!

Peixes

Você atrai amor e desejo, mas pode ser impedido pela insegurança. É preciso cuidar de si mesmo e das próprias indecisões para manter melhores relacionamentos. Uma maior percepção sobre as suas necessidades emocionais e físicas pode ajudar.