Os amigos formam uma parte muito importante da vida de cada um. Para algumas pessoas, essas relações podem ultrapassar até mesmo os parceiros românticos quando se trata de ser sincero e mostrar quem realmente é.

Confira signos que podem ser mais sinceros com os amigos e acabam deixando os parceiros em segundo plano:

Áries

O ariano costuma ser franco e honesto com todas as pessoas, expressando o que acha sem medo das consequências ou de ser levado a mal. No entanto, os amigos, principalmente os de longa data, ganham um lugar especial em seu coração e uma confiança que é difícil de ser quebrada.

Por isso, este signo tende a ser mais direto com os amigos do que com os parceiros amorosos. Quando o assunto é relacionamento, este signo impulsivo pode ter medo de mostrar algumas atitudes e prefere esconder alguns erros que cometeu ao colocar os pés pelas mãos. Para ele, omitir não é o mesmo que mentir e pode ser uma saída mais fácil.

“A glória da amizade não é a mão estendida, nem o sorriso carinhoso, nem mesmo a delícia da companhia. É a inspiração espiritual que vem quando você descobre que alguém acredita e confia em você.” Ralph Waldo Emerson

Leão

O leonino não gosta de esconder o que pensa e quem realmente é. Ele valoriza muito sua personalidade e tenta se orgulhar sempre dos seus feitos, abrindo-se principalmente com aqueles que criaram uma verdadeira relação de amizade.

Mesmo sendo muito passional e entregue em seus relacionamentos, ele pode ter um pouco de receio de se abrir totalmente com a pessoa que ama. Este signo é repleto de objetivos e grandes expectativas que nem sempre incluem as outras pessoas; por isso, ele prefere deixar que as coisas aconteçam e se abre somente na hora certa. Ele faz o possível para não deixar o parceiro inseguro.

Sagitário

O sagitariano gosta de agir com sinceridade e está sempre aberto a embarcar em diálogos profundos que revelam bastante sobre eles. Isso acontece principalmente com os amigos que ele faz durante a jornada, já que a amizade é uma das coisas que ele mais gosta e valoriza na vida.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Essa situação pode acabar mudando quando falamos de parceiros e relacionamentos amorosos. Este signo sempre tem experiências muito intensas e não gosta de ser julgado por elas por quem ama. Por isso, ele pode selecionar bem o que irá compartilhar com o outro e não cederá a nenhuma cobrança que seja feita neste quesito.

Aquário

O aquariano se alimenta e se inspira muito pelas relações de amizade que cria em sua vida. Por vezes, ele considera essas pessoas repletas de coisas em comum e vínculos fortes como os relacionamentos mais importantes, sendo mais abertos com ela do que com qualquer outro tipo de conexão.

No amor, ele pode se tornar um pouco distante emocionalmente e não compartilhar todas as suas verdades. Este signo é cuidadoso e não se mostra vulnerável por mais que confie, guardando sempre para si o que acha que o outro não pode compreender ou simplesmente não entende da mesma forma que ele.