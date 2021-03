Eles sentem muito, mas não perdem tanto tempo!

Quando relacionamentos amorosos chegam ao fim podem deixar feridas que são difíceis de superar. No entanto, algumas pessoas podem sofrer logo de cara de forma muito intensa, despejando todas as suas dores para poder seguir em frente enquanto o antes.

Confira signos que sofrem muito o término para depois seguir em frente:

Áries

O ariano vive seus relacionamentos de forma muito apaixonada e pode insistir bastante antes de aceitar que algo deve chegar ao fim. Quando realmente se empenhou em fazer a relação dar certo e deu valor ao sentimento, os términos tendem a deixá-lo abalado e desacreditado no amor durante um tempo.

Este signo fará o possível para o se abrir e desabafar com pessoas de confiança sobre a sua situação, podendo se afastar dos holofotes para processar todas as emoções que o deixam triste e em conflito. Ainda assim, seu coração não esfriará e logo se voltará a estar em busca de um futuro repleto de possibilidades, abrindo-se a vida de solteiro sem dificuldade.

Gêmeos

O geminiano é entregue aos laços verdadeiros que constrói, principalmente no amor. Ele é muito cumplice e parceiro, podendo compartilhar todos seus interesses com a outra pessoa. Quando um relacionamento acaba, ele tende a sentir muito a ruptura de vínculo e tudo o que o vai embora com ela, sofrendo por um tempo até colocar sua vida pessoal nos trilhos novamente.

Ele olhará para seus sentimentos e emoções com atenção, tentando compreender e pensando nas atitudes que podem fazê-lo seguir em frente. De todas as formas, ele não se fechará por muito e colocará a cara no mundo para começar a formar novas histórias, preenchendo os vazios no seu coração.

“Relacionamento significa algo completo, terminado, fechado. O amor nunca é um relacionamento; amor é relacionar-se. Ele é sempre um rio, fluindo, sem fim. O amor não conhece ponto final; a lua-de-mel começa mas nunca termina. Não é igual a um romance que começa num certo ponto e termina em certo ponto. É um fenômeno contínuo. Os amantes terminam, o amor continua. É um continuum. É um verbo, não um substantivo.”, Osho, The Book of Wisdom, Capítulo 12.

Leão

O leonino se projeta em suas relações e tende a apostar muitas fichas para fazer essa conexão ser duradoura. Quando se frustra com o fim de um relacionamento este signo não fica apenas com o seu coração partido, mas também pode ter o orgulho ferido – o que o deixa preocupada com a reação das outras pessoas.

Isso pode abalar bastante a pessoa de Leão e deixar sua mente muito agitada, refletindo sobre todos os conflitos aconteceram e mudanças que poderiam ter sido colocadas em prática para evitar ao fim. Ele pode tirar um tempo mais introspectivo, mas tentará não demonstrar isso para as pessoas, pois este signo não gosta de demonstrar vulnerabilidade. Sozinho ele lidará com suas dores, mas nunca esquecerá sua liberdade e encanto para conseguir o que deseja.

Capricórnio

O capricorniano pode colocar muito esforço e coração em seus relacionamentos, formando laços fortes e tentando defender ao máximo a conexão do casal para conservar a parceria. Quando uma ruptura acontece, ela certamente mudará muito dos seus objetivos e o obrigará a sair da zona de conforto para liderar com emoções e sentimentos intensos – algo que o toca de forma muito profunda.

Ele irá lamentar, chorar e se entristecer bastante, questionando os erros cometidos e se sentido um pouco perdido no meio das mágoas. No entanto, por mais que tire um tempo para si e reveja sua sabedoria no amor com calma, ele é forte para tomar as rédeas do seu coração. Este signo aceita sua responsabilidade pelo próprio destino e sabe que precisa se abrir para construir o futuro o quanto antes.