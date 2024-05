Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião. Confira quais são:

Leão – Cartas 36 e 13

O caminho está aberto e é sua vez de tomar decisões, partir rumo a aventuras e viver a liberdade. No entanto, não se deixe atrapalhar pelo excesso de confiança em você mesmo e principalmente nos outros. Lembre-se de se prevenir de traições e sempre ter cautela para não confiar cegamente em ninguém.

Virgem – Cartas 17 e 26

A vida sempre pode mudar e alcançar novamente o equilíbrio que parecia ter sido perdido, nunca se esqueça disso e do seu papel de tornar isso realidade. Existe uma etapa de recuperação e de justiça que marca coisas boas acontecendo, apenas não desanime e continue cuidando da mente e do coração com muito otimismo, esperança e confiança em si mesmo.

Libra – Cartas 27 e 7

Momento de cuidar da mente e do coração para se reerguer de verdade, não deixando apenas as aparências transparecerem sua positividade, se não que sua energia e interior. É hora de deixar de buscar o passado e as dores que continuam latejando no peito; comece a criar uma nova realidade em sua vida.

Escorpião – Cartas 32 e 1

A vida tranquila e positiva volta a tomar o seu lar e os ambientes que mais frequenta. Lembre-se de preservar e cuidar para que ela seja mantida e ninguém atrapalhe esse bom momento. Para alguns, será a hora de cuidar muito mais de uma relação a dois e aproveitar a felicidade trazida pela união.