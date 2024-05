Shakira e outras celebridades nos ensinam a combinar jeans e sandálias

Agora que estamos nos meses mais quentes do ano, queremos conforto e frescor, algo em que se destacam as calças jeans e sandálias. Embora possamos pensar que são opções casuais e desleixadas demais, as celebridades nos ensinam a combiná-las com elegância, ficando fabulosas no processo.

Isso confirma que não importa a peça de roupa que estamos usando, mas sim como a combinamos e a incorporamos ao nosso estilo e personalidade, então é hora de quebrar esses preconceitos de que existem 'proibidos' na moda.

Como combinar jeans e sandálias com elegância?

A mais recente a nos dar uma lição a esse respeito foi a Shakira. Em uma de suas últimas publicações no Instagram, a colombiana misturou habilmente um conjunto de denim, composto por um top sem alças e jeans de corte midi acompanhados de sandálias baixas em um tom rosa vibrante.

O visual da famosa foi muito elogiado pelos especialistas em moda, que destacaram sua inteligência ao tornar o calçado o elemento principal. Isso o torna vistoso e muito chique, quebrando a monotonia dos clássicos e conferindo-lhe um toque jovem.

Mas ela não foi a única a aderir à tendência. Por exemplo, Chrissy Teigen nos dá uma ideia de como usar jeans e sandálias se quisermos elevar o visual porque temos uma reunião de trabalho ou vamos a um lugar bonito com nossas amigas.

Tudo isso se resume em um blazer poderoso e imponente, que imediatamente te encherá de confiança, enquanto seus pés agradecem por não terem que usar saltos altos.

Por outro lado, Alessandra Ambrosio nos oferece uma alternativa mais relaxada para sair ou cumprir tarefas. Neste caso, as sandálias de pulseira dão um toque muito feminino ao visual, composto por um par de fabulosas calças de sino e um top neutro.