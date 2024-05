Adeus minissaias! A saia ‘baby’ será tendência em 2024: promete o look mais confortável e elegante

Os detalhes minimalistas continuam invadindo as tendências, e há um novo tipo de saia que promete destronar a sensualidade da mini através de sua ternura e simplicidade, que diversas marcas já decidiram incluir em seus catálogos.

Há alguns anos, a moda Y2K se tornou a grande rainha que, sem saber, abriu caminho para estilos de inspiração nostálgica, trazendo de volta peças de épocas douradas como os anos 60, 70, 80 e 90, permitindo que as novas gerações experimentem a moda de décadas que hoje são saudades para muitos.

No entanto, nada volta exatamente da mesma forma, e as roupas dos anos 90 e 2000 assumiram uma nova forma, misturando-se com o estilo minimalista que tem sido proclamado como o estilo vencedor dos últimos anos, apostando no ‘menos é mais’ que, ao longo do tempo, está deixando uma marca que parece ser difícil de apagar.

Os especialistas em moda preveem o sucesso de um tipo de saia que combina essas duas coisas, o minimalismo com o retrô, que também é muito confortável e combina com tudo, aqui está a peça que você não vai querer perder nesta temporada.

O que é a saia baby?

Para identificar uma saia "baby" daquelas que já conhecemos, é necessário levar em consideração uma série de características, ou então poderiam ser facilmente confundidas com as saias midi ou maxi, pois sua saia solta e leve poderia fazer você pensar que se trata de uma delas.

Há um detalhe que mantém a essência do 'coquete' nesta saia e é um pequeno laço que é colocado bem no centro da saia, dando-lhe um toque de ternura e delicadeza de uma forma simples que é irresistível não notar.

Além disso, tem um toque sedoso, por isso é mais provável encontrá-la em tecidos acetinados, mas como dizem, o céu é o limite e existem outros designs que já foram adotados, como a estampa de animal print e estampas românticas, seu comprimento normalmente é midi e sua cintura é baixa.

Como usar uma saia baby?

A saia baby pode ser muito versátil, basta considerar o seu estampado e textura para um look casual ou de escritório. Se você já se convenceu e quer experimentar, aqui estão algumas dicas para usá-la em um dos seus looks diários.

Um look coquete

Este tipo de saia com um ar de lingerie fica perfeita com peças do mesmo estilo, por isso os corsets são a melhor opção para combinar, você terá um look sensual, atraente e elegante.

Um visual casual

Para um visual casual, combine elementos em tendência como o já famoso colete de alfaiataria com uma saia ‘baby’, você pode dar um toque casual com sandálias ou tênis.

O visual perfeito de verão

Aposte na saia baby animal print e combine-a com camisetas 'baby tee' ou tops justos, você parecerá uma sereia.

Brinque com as cores da sua saia

Contraste as cores da sua saia com as do seu top, por exemplo, aqui temos uma saia branca com estampa floral vermelha que foi combinada com uma blusa vermelha, criando uma harmonia visual.

Um look elegante

Se estiver procurando um visual formal ou de escritório, considere o uso de cores neutras ou complemente com blazers, camisas e sapatos de salto alto, seja sandálias ou scarpins.