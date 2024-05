As revelações do tarot desta quinta-feira (16) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Sagitário

É hora de avaliar o seu negócio, se ele não der os resultados esperados, não tenha medo de se reinventar. Perseverança e criatividade serão seus melhores aliados neste caminho. Tem pessoas que pode estar te mandando más vibrações, proteja-se com um amuleto.

Recomendado:

Capricórnio

Se você tem pendências com um ex-companheiro, busque o diálogo para encontrar a paz. Falar com franqueza e respeito o ajudará a fechar feridas e seguir em frente com sua vida, não permitindo que as preocupações o dominem.

Aquário

Analise sua vida, identifique o que te faz feliz e o que não, tome as rédeas do seu destino. Não procure desculpas para adiar a sua felicidade, a felicidade está nas suas mãos e só você tem o poder de alcançá-la. Então aproveite.

Peixes

É hora de você tomar decisões com segurança e confiança em suas habilidades, não deixe que pensamentos negativos o impeçam. Lembre-se que o sucesso está no seu sangue e você tem tudo que precisa para atingir seus objetivos. Você está pronto para formalizar um relacionamento e construir um futuro estável com seu parceiro.

Com informações do site Nueva Mujer