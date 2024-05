Maquiagem para outono pede por tons terrosos; saiba como usar

O outono chegou e com ele novas tendências de maquiagem. Para este ano, uma das mais faladas é justamente a presença de tons terrosos e alaranjados na composição dos looks que ganham uma aparência mais “natural”, mas sem perder o bronze do verão.

ANÚNCIO

Variando de delineados geométricos a maçãs do rosto marcadas de forma mais intensa, a make do outono 2024 segue a tendência do “natural”, reforçando os contornos dos olhos e rosto de forma a manter o “bronze do verão” de forma mais suave. Desta forma, optar por cores alaranjadas e terrosas pode ser uma boa pedida, já que elas também fazem parte da paleta de cores da estação.

Para os olhos

Na região dos olhos a presença de sombras em cores terrosas e alaranjadas é forte, principalmente utilizando técnicas de esfumar que tiram os contornos da maquiagem e deixam mais fluída e natural. Aposte em sombras nas tonalidades de marrom e terracota, variando na intensidade da aplicação conforme o efeito desejado.

Recomendado:

O delineado geométrico também está presente, mas utilizando delineadores em variados tons de marrom que podem ou não serem acompanhados pelo uso do rímel para definição dos cílios.

Leia também: Pigmento ou sombra em pó? Descubra a diferença e dicas para uma make impecável

Para o rosto

Nos últimos grandes eventos diversas celebridades apostaram no uso do blush com uma maior marcação. Para o outono, essa tendência deve permanecer e dividir espaço com o uso suave do iluminador.

Novamente, tons de terrosos e alaranjados estão em alta no que diz respeito ao blush. No entanto, no caso dos iluminadores, aposte nos de tom perolado e levemente bronzeados.

Para os lábios

No caso dos batons, a tendência para o outono 2024 segue variando entre batons de tons vermelhos e vinho a tons suaves de marrom. O gloss de efeito vitrificado está novamente em alta, e promete dar um toque a mais no caso das composições que optam pela boca nas tonalidades suaves de marrom.

Já no caso dos lábios marcados e intensos, uma boa pedida é por batons em tons de vermelho e vinho que variam entre as texturas matte aveludado e super matte.