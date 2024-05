Pigmento ou sombra em pó? Descubra a diferença e dicas para uma make impecável

Alguns produtos de maquiagem podem gerar certas dúvidas no momento da aplicação por parecer ser algo que não são. Um dos casos em que essa pequena confusão acaba gerando “erros” de aplicação é justamente no uso de pigmentos e sombras em pó.

Por terem embalagens similares e serem aplicados na mesma região, muitas pessoas podem acreditar que essas makes têm a mesma função e forma de aplicação, mas isso pode acabar levando a resultados insatisfatórios. Desta forma, separamos algumas características e formas de aplicação para você não confundir, e usar corretamente, a sombra e o pigmento em pó.

Diferenças e semelhanças

Apesar de serem aplicados na mesma região e terem basicamente a mesma funcionalidade, o pigmento e a sombra possuem usos similares dentro da maquiagem. A grande diferença entre os dois produtos está justamente na composição, visto que o pigmento é a “cor pura”, enquanto a sombra é composta pelo próprio pigmento somado a outros componentes.

São justamente nestes componentes “extra” que fica a principal diferença entre o pigmento e a sombra em pó. Por não ter em sua composição componentes focados na fixação o pigmento tem curta duração e precisa de outros produtos para ser fixado com uma maior durabilidade. Já a sombra é suficiente para sua fixação, tirando em casos de maquiagem de alta durabilidade, onde primers e fixadores são grandes aliados.

Como aplicar?

A aplicação desses dois tipos de produto também é realizada de forma diferente. Se você não tem muita prática com automaquiagem, recomendamos utilizar a sombra compacta, que é mais simples do que a sombra em pó solta. Se precisar de alta durabilidade, ou de mais intensidade, comece utilizando um primer, em seguida use um pincel macio para pegar o produto e aplicá-lo na região da pálpebra. Você pode tanto depositar o produto dando pequenas batidinhas no local desejado quanto esfumar, tudo depende do efeito que você quer para a sua maquiagem.

Já com o pigmento, as chances de sujeira são altas se você optar por utilizá-lo a seco, por conta disso, a utilização do pigmento úmido é mais indicada para os iniciantes. Na hora de aplicar use um pincel preferencialmente achatado e firme, umedeça o pincel e apoie um dos lados sob o pigmento, tire o excesso e aplique no local desejado. Se você se sentir confiante para fazer a aplicação do pigmento a seco, utilize a ponta dos dedos ou um pincel para pegar o pigmento, em seguida, pressione levemente nas pálpebras. Para garantir uma maior duração, utilize um primer, caso contrário sua make vai durar por pouco tempo.

Uma boa dica de aplicação é utilizar um papel toalha como suporte sob as maçãs do rosto, evitando que tanto a sombra quando de pigmento caia sobre a região.