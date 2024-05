Escovas e pentes indispensáveis se quiser ter os cachos dos sonhos

Ter cachos invejáveis requer perseverança e dedicação, assim como cuidados para manter o cabelo sempre saudável e forte. Mas também vai além disso, pois muitas vezes para ter ondas perfeitas é necessário contar com algumas ‘ferramentas’ essenciais, como pentes e escovas, que são os grandes aliados de um bom acabamento.

ANÚNCIO

Primeiramente, é importante ressaltar que, independentemente do tipo de escova que escolha, o cabelo deve ser penteado quando estiver molhado para evitar que se quebre e, além disso, facilita a modelagem. É importante lembrar que o cabelo é propenso a quebrar, ter frizz e ressecar. Também é recomendado aplicar creme ativador de cachos ou para pentear.

Para desembaraçar, é preciso fazê-lo com os dedos enquanto você toma banho, “nunca depois do banho, muito menos com o cabelo seco”, pois é quando há mais chances de que ele se quebre. Isso é assegurado pela Ballerina, uma marca de produtos capilares. Além disso, o cabelo deve ser seco com uma toalha de microfibra para evitar o temido frizz.

Recomendado:

Mais quais são as escovas básicas que você deve ter para conseguir definição em ondas ou cachos? Hoje apresentamos algumas escovas e pentes que você deve ter em sua penteadeira.

1. Escova desembaraçadora ou polvo

Esta escova está dividido em oito seções e tem a aparência de um pente fino. Por ser suave, é ideal para pentear cabelos finos, ondulados, de pouca quantidade ou com ondas suaves. Desembaraça e proporciona definição de baixa a média. Uma das desvantagens é que, se você tiver cabelo afro ou cachos muito fechados, pode se tornar seu inimigo. É o que afirma Adriana Lumina, especialista em cabelos cacheados, em seu canal do Youtube.

2. Escova de cerdas pretas

A Lumina afirma que a escova preta é melhor para desembaraçar os nós, porque tem menos cerdas, o que, dependendo de como é usado, pode proporcionar diferentes graus de definição aos cachos. É aconselhável para cabelos em transição ou que têm dificuldade em obter um acabamento excelente. Podem ser usados para ondas ou cachos.

3. Escova 360°

É uma escova incrível porque permite separar o cabelo e, com sua ajuda, você pode dar a forma desejada sem que a escova se enrede nos fios. É definidora. É recomendada por Attalia Dasbel, especialista nesse tipo de cabelo. Vai dar volume aos cachos.

4. Escova Denman D3

O portal Es de rulos descreve que tem “uma almofada de borracha antiestática e suas cerdas de nylon distribuem perfeitamente os produtos pelo seu cabelo, diminuindo consideravelmente o aparecimento do frizz. Sua base é removível para facilitar a limpeza. Esta escova é ideal para cabelos ondulados e cacheados, com muito ou pouco cabelo, fino ou grosso”.

5. Pente de dentes largos

Com isso, você desembaraçará o cabelo enquanto toma banho e também poderá usá-lo para separar e definir os cachos.