As razões pelas quais você não deve ter plantas com espinhos em sua casa, segundo o Feng Shui

Existe um tipo de planta que você deve evitar ter em casa, segundo o Feng Shui, por diversos motivos.

ANÚNCIO

De acordo com a prática chinesa, plantas com espinhos trazem azar porque são portadoras de más energias e concentram más vibrações em sua casa.

E os espinhos representam energia negativa e está ligado a catástrofes e até problemas financeiros, então é melhor que você não tenha cactos, rosas ou espininlos, como detalhado pelo site Nueva Mujer.

Recomendado:

Também podem gerar tensões, discussões e obstáculos na sua vida, no seu trabalho e nos seus projetos, criando um ambiente hostil em casa.

Se for tê-las, o ideal é colocá-las em locais estratégicos onde não interfiram no “chi” e protejam sua casa das energias negativas externas, por isso é melhor colocá-las na porta principal ou nas janelas.

Plantas que protejam sua casa

O melhor é ter plantas que protejam você e sua casa das más energias.

As plantas que se recomenda ter porque atraem energias positivas e proteção são: hortelã,

manjericão, samambaia, alecrim e orquídea.

Ainda de acoro com as informações, assim além de proteger sua casa, você terá uma decoração linda e delicada com esse tipo de planta.

Com informações do site Nueva Mujer