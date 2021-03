A atitude que ajuda cada signo do zodíaco a se conectar com a intuição

A intuição pode ser uma grande aliada para lidar com os obstáculos da vida e também tende a servir de alerta muitas vezes. Por isso, é importante se manter conectada com essa ferramenta que só trará benefícios.

Confira atitude que ajuda cada signo do zodíaco a se conectar com a intuição:

Áries

Quando você gasta sua energia e consegue se concentrar nos próprios sentimentos e pensamentos com calma, a intuição tende a ser escutada mais facilmente.

Touro

Quando você passa a olhar para dentro de si sem ira, mesmo nos momentos difíceis, uma intuição poderosa pode ser acessada. É preciso buscar a serenidade e não se apressar em dar o primeiro passo.

Gêmeos

Desacelerar e cultuar positivamente os momentos de solidão ajudam a dar voz para a sua intuição. A conexão com outras pessoas é importante, mas existe muita sabedoria em aprender a estar só.

"O sexto sentido sempre traz grandes revelações!"

Reprodução / Giphy

Câncer

Por mais intuitivo que você já seja, é possível aumentar isso quando a autoestima e autoconfiança predominam. Assim, você evita em cair nas armadilhas da segurança e tem mais clareza.

Leão

Deixar de pensar apenas em si e aguçar sua percepção de forma mais detalhista com as outras pessoas pode contribuir para que os sinais da intuição sejam melhor compreendidos. Muitas energias estão ao seu redor.

Virgem

O contato com a terra e com a natureza faz com que você se conecte melhor com a sua intuição. Nestes lugares, é possível esquecer a necessidade de consertar e colocar as coisas em ordem. Admire o mundo para abrir os olhos da percepção!

Libra

Quanto mais a mente pense e voa, menos a intuição é percebida. Quando você aprende a ouvir o que sente e observa os sinais ao seu redor (sonhos, frases e gestos), informações importantes são descobertas.

Escorpião

Você pode ser muito intuitivo, mas também desconfiado. Quando você passa a criar menos histórias ou ficar alerta a tudo, se torna mais fácil dar ouvidos ao que realmente importa. O tarot, interpretações de sonhos e outras práticas esotéricas também ajudam.

Sagitário

A intuição pode bater na sua porta nos momentos mais inesperados. No entanto, quando você passa a se conectar melhor com seus pressentimentos e instintos, começa a agir de forma intuitiva. É importante se rodear ao máximo de energia positiva para potencializar a percepção.

Capricórnio

Quando você desenvolve uma maior alegria e positividade interior, as boas intuições guiam seu caminho para melhor. Símbolos, sinais e sonhos também não devem ser ignorados, por isso estimule a reflexão.

Aquário

Você não gosta de lidar com vulnerabilidades e medos, o que faz com que você se afaste de algumas intuições. Não tenha medo de olhar para as emoções, sensações e sentimentos, abrindo-se para entendê-las melhor.

Peixes

Você pode se conectar profundamente com a intuição própria e os sinais do universo, mas precisa estar disposto a lidar com as dificuldades sem deixar o medo predominar. Seu signo é uma “esponja” e pode carregar muita coisa que não é sua, por isso a proteção e força emocional faz toda a diferença.