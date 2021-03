Por vezes, o amor é um risco que as pessoas preferem assumir e pagar para ver. No entanto, alguns signos do zodíaco podem ser ainda mais corajosos, fazendo grandes apostas nas aventuras amorosas, sem ligar para o que pode vir a acontecer em decorrência das suas decisões.

Confira os signos que fazem grandes apostas no amor e não ligam para as consequências:

Áries

Este é um dos signos mais corajosos do zodíaco. Os arianos estão acostumados a colocar o medo dentro do bolso e tomar os impulsos que seus instintos pedem, fazendo grande apostas e esforços para viver seus amores de forma intensa. Isso não significa que ele não seja exigente e não saiba os caminhos que está tomando, mas sim que ele não faz rodeios para ouvir seu coração. Este signo define seus objetivos rapidamente.

Touro

O taurino não é impulsivo e prefere caminhar por solos mais sólidos. No entanto, se ele acredita em algo e o deseja de coração, tem força para arriscar e se atrever sem deixar que o medo o paralise. Além de tudo isso, este signo é muito teimoso e prefere tirar as conclusões agindo de acordo com a sua vontade. Ele coloca a mão na massa para realizar seus sonhos com perseverança e segurança.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

O leonino sempre dá ouvidos ao seu coração e é muito sonhador, o que o motiva a se arriscar nas decisões e ir à busca do que deseja. Ele pode planejar e pensar bem sobre o novo caminho que deseja seguir, mas não deixa que os outros ou o medo o influencie a mudar de ideia. Este signo sabe que é o protagonista da sua vida e procura a entrega, aventura e conquistas com isso em mente.

Sagitário

O sagitariano é um aprendiz e explorador da própria vida, o que entrega muita coragem na hora de escolher novos caminhos e persistir para descobrir onde eles terminarão. Esse senso de aventura e de realizar sonhos é ainda mais intenso nos assuntos do coração; por isso, ele vai à busca de concretizar suas intensões sem se preocupar com o futuro ou consequências. Este signo sempre conta com a sorte e tem facilidade para dar a volta por cima, o que entrega ainda mais valentia.

Capricórnio

O capricorniano pode ter cautela e planejar muitos aspectos da sua vida para tomar as melhores decisões, mas quando se trata de sentimentos intensos que o pegam de surpresa, ele tende a arriscar. Este signo não é de fazer tantos rodeios quando tem algo em mente ou no coração e prefere agir para realizar. Ele não mede esforços e, se acha que algo pode ter futuro, ficará disposto a enfrentar os obstáculos com muita determinação.