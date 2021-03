Aquilo que faz cada signo do zodíaco perder o carinho

Os motivos que podem fazer alguém perder a ternura são diversos, mas cada signo do zodíaco possui um motivo especial que tende a fazê-lo deixas de ser carinhoso com alguém.

Descubra o que motiva a frieza de cada signo:

Áries

O ariano costuma buscar sempre ser prioridade e é critico com quem o valoriza ou não. Quando sente que está deixando de ser levado em conta de forma especial, este signo fica estressado e certamente descontará sua frustração demonstrando seu lado mais rude e mal humorado.

Touro

O taurino gosta de fazer apenas o que quer e quando se sente pressionado a tomar decisões ou caminhos incertos por conta dos outros, irá se revoltar. Se alguém cobra muito e tira seu poder de realizar o que realmente deseja, ele perde seu carinho e pode partir para a briga. Seu lado teimoso pode afetar bastante as relações.

Gêmeos

O geminiano odeia se sentir sufocado. Quando acha que está recebendo afeto exagerado, ele costuma se assustar e se distanciar um pouco. Tudo o que afeta a liberdade deste signo, pode fazer com que ele mude sua forma de agir.

Câncer

O canceriano sempre levará os sentimentos e o carinho muito a sério. Quando é decepcionado nestes quesitos e se sente traído ou diminuído, ele acaba deixando seu lado mais encrenqueiro e dramático tomar conta. Discussões e desentendimentos podem acabar se tornando uma bola de neve e a ternura desaparece.

Reprodução / Tenor

Leão

O leonino não consegue dar carinho quando se sente sobrecarregado e decepcionado com o resultado de algumas situações. Quando este signo sente que se esforçou em vão e que se doou para algo que não merecia tanto, ele terá seu afeto bloqueado e só voltará a abrir seu coração depois de demonstrações importantes que podem fazê-lo acreditar novamente.

Virgem

O virginiano pode deixar de entregar seu carinho de forma especial quando se sente rejeitado e menos importante do que algo ou alguém. Ele gosta de se destacar e pode não só ficar com o ego ferido, mas também questionando as intenções e sinceridade do outro. Este signo tende a não conseguir esconder quando seu afeto diminui, mesmo que não esteja disposto a lidar com o assunto.

Escorpião

Quando o escorpiano se vê pressionado a engolir ou conter seus sentimentos e verdades, sua frustração pode ter sérios reflexos na forma como ele recebe e dá carinho. A frieza será uma forma de demonstrar o que está errado e ele irá se distanciar emocionalmente de quem acentua esse problema. As crises tendem a se intensificar ainda mais quando isso acontece.

Libra

O libriano pode ser muito carinhoso com todos, mas isso diminui drasticamente quando ele se sente estressado e com mil coisas na cabeça. Os problemas afetam bastante sua vida e, especialmente nas fases de indecisões, ele não terá tempo para deixar seu lado mais afetuoso tomar conta.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

O sagitariano gosta muito de manter seu próprio espaço e liberdade, o que permite que suas paixões e carinho sejam alimentados e expressados com facilidade. No entanto, ele pode deixar de demonstrar afeto quando se sente limitado e forçado a fazer coisas que ele no fundo não deseja. Toda relação que o prenda e tire sua individualidade causará frustração.

Capricórnio

Por mais que construa algumas conexões de forma muito profunda e com muito carinho, este signo pode deixar de demonstrar seu afeto quando sente que a conexão diminuiu e já não acha que a outra pessoa realmente o compreende. Ele pode deixar a frieza tomar conta quando leva as coisas com a “barriga” e já não vê esforços mútuos.

Aquário

Quando se conecta emocionalmente de verdade com alguém, o aquariano tende a demonstrar muito carinho. No entanto, essa afeição pode desaparecer quando ele é cobrado e precisa tomar decisões sérias, o que o faz se distanciar para pensar nas coisas com mais clareza. Infelizmente, este signo também tende a mudar de humor com frequência, especialmente nessas fases mais tensas.

Peixes

Por mais que seja muito carinhoso, o pisciano pode deixar seu lado mais frio tomar conta quando se sente inseguro, principalmente em assuntos amorosos. O ciúme fere bastante este signo, que não consegue lidar com a decepção ou os problemas de forma prática, por isso ele sofre e acaba fazendo sofrer.