Os conflitos estão presentes nos mais diversos níveis de relacionamentos e é importante saber como resolver esses problemas para ter dinâmicas saudáveis que realmente acrescentam na vida.

Confira o primeiro passo para cada signo do zodíaco fazer as pazes:

Áries

O ariano pode ser muito explosivo quando se desentende, mas ele preza a sinceridade dita com boas palavras e pode ficar de coração mais amolecido com quem prefere dividir a culpa.

Touro

O taurino também tende a ficar excessivamente magoado, por isso ele precisa de um tempo sozinho para refletir. Ele começa a se entender quando a pessoa pede perdão e deixa o egocentrismo de lado.

Gêmeos

O geminiano dificilmente perde a paciência, mas quando isso acontece, somente o carinho e bom diálogo podem tocá-lo. É importante que tudo isso seja feito sem pressões.

Câncer

O canceriano tende a ser dramático e ficar muito irritado com as brigas. Ele precisará de tempo e de sinais de arrependimento claros. Tentar consertar as coisas com ele é um trabalho de dedicação e valorização.

Leão

O leonino pode alcançar a irritação extrema e aumentar ainda mais os desentendimentos. Dar o controle para que ele conduza a reconciliação do seu jeito é um caminho, mas também é importante apostar em gestos que demonstrem sua lealdade.

Virgem

O virginiano pode ter uma paciência surreal, mas reconquistar sua confiança não é nada fácil. Além de mirar na perfeição para demonstrar o verdadeiro arrependimento, ele começa a deixar o rancor de lado quando a cumplicidade e diálogo são executados.

Libra

O libriano pode lidar bem com os conflitos, mas ele é inteligente e admirará quem assume os erros e dialoga com sinceridade. É importante lembrar que ele odeia se sentir manipulado.

Escorpião

O escorpiano tende a ficar ferido profundamente. Por isso, para se reconciliar é preciso muita paciência e respeito ao que ele expressa. É importante deixar que ele se acalme, priorizando tomar atitudes para mostrar seu arrependimento na prática.

Sagitário

O sagitariano não é facilmente tirado do sério, mas quando isso acontece é preciso agir rápido para que ele não vire as costas para sempre. Por mais que você aposte em boas conversas e argumentos, ele tende a deixar o orgulho tomar conta e esperará que todas as iniciativas partam de você.

Capricórnio

O capricorniano se irrita de verdade, por mais que nem sempre demonstre isso claramente. A confiança terá que ser reconquistada com palavras sinceras, promessas, ações e tempo. Ele sabe identificar quem está empenhado para conseguir seu perdão ou não.

Aquário

O aquariano pode entrar em muitos conflitos, mas ele saberá aqueles que são mais difíceis de relevar. A sinceridade e inteligência na hora de buscar argumentos é indispensável para que a reconciliação aconteça. É importante ter cuidado, pois ele se cansa de conversas que não levam a lugar nenhum.

Peixes

O pisciano fica mais triste do que bravo, mas pode assumir uma postura bem fria quando é decepcionado. Seu coração é tocado pelas intenções sinceras que são transmitidas e prometidas, levando principalmente em conta o máximo de empatia e arrependimento que possa ser demonstrado.