A pior coisa que cada signo do zodíaco faz para chamar a atenção

Chamar a atenção pode ser uma característica comum na personalidade de algumas pessoas, mas outras usam essa estratégia quando querem que alguém os note por bem ou por mal.

Confira pior coisa que cada signo do zodíaco faz para chamar a atenção:

Áries

O ariano pode ter reações totalmente imprevisíveis e desnecessárias por qualquer coisa que o incomode um pouco. Por vezes, ele faz birra e cria conflitos do nada, deixando escapar palavras duras e que afetem o outro em cheio onde mais dói.

Touro

Quando está insatisfeito, mas decide chamar a atenção, o taurino se planeja para não segurar sujar sua barra sozinho. Ele encontrará justificativas que culpem as outas pessoas e ficará mais mal humorado do que nunca, podendo ter reações péssimas em conversas que poderiam ser pacificas.

Gêmeos

O geminiano pode ir contra todas as expectativas e características da sua personalidade, massacrando o outro com o descaso e silêncio. Ele ignora, mas ao mesmo tempo mostra como não precisa de você para seguir em frente. Isso pode atrasar bastante a resolução dos problemas, especialmente se a indiferença fecha as portas da comunicação totalmente.

Câncer

O canceriano pode usar muitas estratégias controversas para chamar a atenção de alguém, mas o drama e vitimização são sem dúvidas as piores delas. Ele levará tudo para o lado pessoal e despejará seus problemas internos no outro, embarcando em conversas cansativas e gestos que atinjam o máximo de pessoas ao redor.

Reprodução / Giphy

Leão

O leonino também está nos grupos de signos que gostam de fazer espetáculos para chamar a atenção com o seu drama. Ele pode ter reações explosivas e seu incomodo não passará nem um pouco despercebido, pois ele falará tudo o que sente.

Virgem

O virginiano não tentará chamar a atenção com gestos diretos e dramas, ele gosta de se mostrar racional e que está com a razão. Por isso, este signo prefere enviar indiretas e causar uma repercussão dos problemas que atrapalhem a reputação do outro.

Libra

O libriano pode não gostar de chamar a atenção de forma negativa, mas algumas vezes acaba caindo na tentação e deixar todo o diálogo construtivo de lado. Quando isso acontece, ele prefere mostrar que é livre e se torna indiferente, mas provocativo. Este signo tende afetar o outro ao tomar atitudes para fazer ciúme ou irritá-lo.

Escorpião

O escorpiano pode ir longe de mais quando deseja chamar a atenção de alguém da pior forma. Este signo tende a deixar que a crueldade passe dos limites e faz o possível para afetar o outro até que ele tenha medo de perdê-lo. Para fazer que alguém fique alerta e se sinta ameaçado de alguma forma, ele irá colocar o dedo nas feridas que mais doem, se aproveitando da vulnerabilidade alheia sem remorso.

Sagitário

O sagitariano pode parecer desapegado, mas ele também chama a atenção de algumas pessoas da mesma forma, pensando previamente nos atos que não são motivados por boas intenções. Ele demonstrará que você não é tão importante e pode ser sarcástico para expressar isso, mostrando principalmente o que você está perdendo e que tem outras pessoas que o apreciam muito mais.

Capricórnio

O capricorniano é o tipo de pessoa que sabe como chamar a atenção de uma ou mais pessoas com seu discurso. Ele pode fazer isso de forma muito franca, mas também com o intuito de machucar bastante com as palavras. Suas ações são conjuntas e ele não irá se contradizer, mostrando na prática que se destaca com ou sem você.

Aquário

O aquariano pode deixar sua bondade e leveza se transformar em um grande mau humor quando deseja chamar a atenção de alguém que o machucou. Ele é radical e mudará suas atitudes rapidamente, seguindo novos caminhos e deixando você para trás para colocar outras pessoas como prioridade.

Peixes

O pisciano pode gostar de passar despercebido em algumas fases da sua vida, mas não quando deseja que alguém fique alerta e comece a valorizá-lo como ele merece. Este signo tende a demonstrar sua insatisfação se afastando emocionalmente (o famoso “gelo”) e lançando respostas cruéis com o objetivo de machucar o outro também. Nem sempre ele toma atitudes escandalosas, mas pode surpreender com ações impulsivas sem se preocupar com as consequências.