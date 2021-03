Os signos que formam casais que podem ter grandes desavenças

Todos os casais passam por desentedimentos e momentos complicados, mas alguns podem acabar criando ainda mais problemas por conta das diferenças ou semelhanças na personalidade.

Confira os três casais do zodíaco que podem dar muita briga:

Leão e Câncer

Um pode chamar muito a atenção do outro e a química que surge será intensa. No entanto, ambos não são bons em ceder e gostam de ter o controle das situações sentimentais por precaução. Por mais que a conexão seja profunda, a chance de embarcar em conflitos e discussões dramáticas acabará atrapalhando bastante o relacionamento. Quando ambos atacam e se defendem, todos saem machucados!

Capricórnio e Aquário

Esses dois signos podem se atrair de forma muito intrigante, unindo-se por interesses e posturas em comum na hora de tratar os sentimentos. Infelizmente, ambos podem ter problemas para lidar com os problemas sentimentais e tendem a entrar em rancores que se acumulam e geram grandes desavenças. A competitividade por ter a razão também não ajuda, já que a independência e personalidade dominante não os deixam ceder.

Virgem e Gêmeos

A personalidade interessada no intelecto, descobertas faz com que inteligência destes signos se complementam de forma muito importante. No entanto, eles são opostos na hora de realizar as coisas; enquanto o virginiano é determinado e prático, o geminiano é sonhador e mais confuso. As discussões e cobranças um para com o outro pode acabar distanciando o casal e gerando mágoas que não são superadas de forma simples.