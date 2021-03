As combinações entre signos do zodíaco podem variar muito de acordo com o Mapa Astral de alguém. No entanto, a energia de alguns ascendentes podem formar uma conexão poderosa que não pode ser ignorada.

Os signos do zodíaco que podem ter uma conexão muito intensa:

Áries

Leão, Sagitário e Aquário.

Touro

Capricórnio, Câncer e Peixes.

Gêmeos

Libra, Aquário, e Sagitário.

Câncer

Touro, Capricórnio e Escorpião.

Leão

Áries, Libra e Aquário.

Virgem

Touro, Câncer e Escorpião.

Libra

Gêmeos, Leão e Sagitário.

Escorpião

Câncer, Libra e Aquário.

Sagitário

Áries, Leão e Gêmeos.

Capricórnio

Touro, Escorpião e Peixes.

Aquário

Áries, Gêmeos e Sagitário.

Peixes

Câncer, Escorpião e Capricórnio