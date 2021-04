Todas as pessoas são diferentes e cada uma delas tem um caminho de sucesso a seguir. No entanto, alguns signos podem acabar não vibrando tanto com as conquistas dos outros e, quando passam por momentos complexos, deixam a inveja controlar sua mente.

Confira os signos do zodíaco que nem sempre conseguem controlar a inveja:

Touro

O taurino possui uma grande tendência a querer possuir e realizar seus desejos, podendo até mesmo acumular bens e fazer o possível para mantê-los seguros. Ele sempre define muito bem o que merece, o que é seu e pode cair na tentação de pensar “isso deveria ser meu” ao olhar as conquistas dos outros.

Dessa forma, este signo pode acabar invejando quem tem algo que ele gostaria de ter também. Ele pode até se sentir culpado e exagerar nos esforços para se igualar ao outro ou conquistar o que almeja, esquecendo-se de ser realista. É importante que este signo aprenda a cultivar suas metas verdadeiras e sem buscar tanta validação alheia.

Câncer

O canceriano consegue diferenciar bastante seus objetivos profissionais, pessoais e sentimentais. No entanto, ele tende a dar muito valor em tudo o que vem do coração e pode acabar se tornando dependente de afeto, o que o faz sentir inveja de quem está realizado neste departamento da vida.

Ao se sentir desta forma, este signo não só deseja atrair o amor, como pode se tornar um espião dos relacionamentos ao seu redor. Isso pode complicar bastante sua situação sentimental fazendo com que ele se sinta mal ou comece a idealizar que as coisas como perfeitas e inacessíveis para ele. Infelizmente, isso atrapalha bastante sua autoestima e relações em geral.

Leão

O leonino acredita fielmente no seu potencial de conseguir alcançar seus objetivos pelos próprios esforços e qualidades. No entanto, ele pode se sentir bastante acuado quando alguém consegue chamar mais a atenção ou se destacar mais do que ele, uma atitude que facilmente pode se transformar em inveja.

Infelizmente, a validação externa se torna uma prática muito comum quando isso acontece e este signo pode acabar machucando a si mesmo e aos outros. Tudo isso tende a limitar a identidade, criatividade e otimismo do leonino, que acabará exagerando no drama e procurando mais problemas do que deveria.

Capricórnio

O capricorniano está sempre em busca de materializar seus objetivos, mas não se esquece de olhar o entorno. Ele não poupa esforços e costuma acumular muitas experiências, mas também pode cobiçar ter o mesmo sucesso que as outras pessoas.

Quando isso acontece, este signo tende a calcular friamente e tentar ao máximo se destacar tanto quanto o outro. Ele também tende a se sentir mal e não valoriza tudo o que já possui, podendo se frustrar e bloquear ainda mais seu potencial para conseguir o que merece de forma justa.