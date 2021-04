Os problemas e os dramas sempre irão fazer parte da vida e, por mais que algumas pessoas evitem ao máximo essas situações, é preciso saber lidar com elas. No entanto, alguns signos do zodíaco podem atrair bastante encrenca e sempre se envolvem em conflitos.

Confira os signos que sempre estão metidos em brigas complicadas:

Áries

Caracterizado por certo individualismo e impulsividade, o ariano pode passar por fazes na vida em que acaba não se preocupando tanto com o que as outras pessoas sentem ou desejam. Quando isso acontece, este signo facilmente passa a se envolver em conflitos complexos que trazem bastante dor de cabeça.

As pessoas regidas por Áries não cultivam grandes rancores por muito tempo, mas costumam ser muito duras em suas discussões e sempre acabam tocando em feridas profundas no momento da raiva. Esta é a receita perfeita para gerar mágoas e dramas difíceis de superar.

Touro

O taurino é de opinião forte e persistente, podendo ser muito teimoso e evitando fazer mudanças, por mais que elas sejam necessárias para os outros. Desta forma, ele prioriza muito tudo aquilo que pensa e pode ter algumas características possessivas com as pessoas que enxerga como “suas”.

Quando isso acontece, dramas e problemas são atraídos em seus mais diversos relacionamentos, já que eles não abrem mão de tentar possuir. Eles têm um gênio forte que fica ainda mais acentuado diante dos problemas e podem ser muito rancorosos, demorando perdoar e virar a página, o que aumenta ainda mais os conflitos.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

Além de ser muito emocional e perceptivo aos sentimentos das outras pessoas, o canceriano vive como se fosse o responsável pelas “famílias” que faz parte. Isso faz com que este signo entre facilmente no meio de problemas e desentendimentos que muitas vezes nem são deles.

Por ser um dos signos mais dramáticos do zodíaco, a pessoa regida por Câncer entra de cabeça nos conflitos e, por mais que seja para tentar buscar uma conciliação, irá aumentá-los de alguma forma se não agir com maturidade. Este signo também não esquece ou perdoa tão rápido, o que complica na hora de buscar soluções verdadeiras para os problemas.

Escorpião

Muitas energias intensas se confrontam dentro do escorpiano, que nem sempre contê-las. Além disso, este signo costuma ser muito ligado com tudo o que está oculto e esconde uma verdade, fazendo-o facilmente se envolver em situações de intrigas e mentiras.

Ao se sentir atraído por este tipo de problema, as pessoas regidas por Escorpião costumam entrar de cabeça nos conflitos e até colocam lenha na fogueira em alguns casos. Este signo também é emocional e passional, o que o faz agir de forma dramática sem nem perceber.