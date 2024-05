Saiba quem era o médico do ES que morreu em abrigo enquanto atuava como voluntário no RS

O médico cardiologista Leandro Medice, de 41 anos, que atuava como voluntário para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, foi encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo, na segunda-feira (13). A suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito. O profissional, que morava e trabalhava em Vila Velha, no Espírito Santo, gravou um vídeo falando sobre a expectativa em atuar pela primeira vez em uma ação humanitária (veja abaixo).

“Hoje estou fazendo uma coisa diferente: pela primeira vez, vou partir para uma missão humanitária. O Sul está precisando da gente”, começou o médico. “Então, saí um pouco da rotina, do nosso conforto de consultório. A cirurgia acabou agora pouco, a gente já emendou nessa missão. São 4h da manhã agora. A gente está indo para lá ajudar os nossos irmãos que estão precisando”, disse.

Leandro ressaltou que, assim que chegasse ao Rio Grande do Sul, atualizaria seus seguidores sobre a situação das enchentes. “Eu vou tentar passar para vocês aqui a real situação que está acontecendo lá, até mesmo para a gente conseguir juntar mais forças para ajudar o pessoal, que está precisando em meio a essa catástrofe no Sul. Assim que eu conseguir, eu mostro tudo que está acontecendo e vamos juntos nessa missão. Conto com a oração de vocês para a gente juntar forças e ajudar o máximo de vidas que a gente conseguir”, afirmou.

O cardiologista chegou a São Leopoldo no último domingo (12) e seguiu para o abrigo, onde cerca de 1,3 mil pessoas recebem atendimento. Entre elas estão crianças, idosos e outras pessoas que apresentam condições crônicas.

Após fazer uma série de consultas, Medice foi achado morto já na manhã de segunda-feira. Parentes disseram que ele não tinha problemas de saúde evidentes.

“Ele era muito saudável, sempre cuidou da saúde. Nunca teve histórico nenhum de problemas. Eu ainda não consigo acreditar no que aconteceu. Quando me contaram, pensei que fosse brincadeira. Ele foi para ajudar as pessoas e aconteceu essa tragédia”, contou o marido do médico, João Paulo Martins, com quem era casado há seis anos.

Luto

Medice primeiramente se formou em fisioterapia, mas cursou medicina e se especializou em cardiologia. Ele trabalhou no Hospital Evangélico de Vila Velha entre os anos de 2012 a 2021. A instituição publicou uma nota lamentando a morte dele.

“Ele atuou no hospital como médico intensivista na unidade de terapia intensiva (UTI). A direção do HEVV ressalta que Dr. Leandro Medice sempre foi uma pessoa muito querida pelos colegas de trabalho e um profissional exemplar durante os anos em que atuou no hospital. A direção lamenta, profundamente, a morte súbita do médico”, destacou o texto.

Nos últimos anos, Medice atuava em uma clínica especializada em estética capilar localizada na Praia da Costa, em Vila Velha, que ele mantinha com o marido.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também lamentou o caso. “A morte de um voluntário que veio para ajudar no atendimento às vítimas da tragédia nos deixa profundamente entristecidos”, escreveu o político.

“Meus sentimentos aos familiares e amigos do Leandro. Meu abraço a todos os voluntários, de todos lugares do Brasil, que deixaram suas casas para vir ao Rio Grande do Sul ajudar a nossa população.”