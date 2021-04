Quando as pessoas perdem o limite da busca pela autoproteção e atenção das outras pessoas, elas podem desenvolver cada vez mais comportamentos egocêntricos. Alguns signos possuem uma maior tendência a se preocupar mais com eles mesmos ao ponto de esquecer as outras pessoas, algo que atrapalha bastante sua vida em geral.

Confira os signos do zodíaco que tendem a focar apenas no ego e descubra como eles podem descobrir esse erro para consertá-lo:

Áries

O ariano é movido por seus desejos e prioridades, uma característica egocêntrica que pode comprometer suas relações, já que a percepção sobre as necessidades do outro está sempre em segundo plano. Isso acontece principalmente quando ele ainda não assumiu grandes responsabilidades e deixa os impulsos guiarem seu caminho.

Para lidar com essa forte inclinação em olhar apenas para o próprio umbigo, este signo precisa perder algumas coisas importantes ou começar a ouvir os outros com atenção, deixando de agir como uma criança que aposta nas birras para virar o jogo a seu favor.

Reprodução / Giphy

Câncer

O canceriano pode se tornar um dos signos mais egocêntricos do zodíaco quando se torna dependente de algo. Por mais que ame as pessoas e se preocupe por elas, quando seu coração foca apenas em um objetivo, sensação ou pessoa, ele passa a perseguir seus interesses exaustivamente e nem sempre por caminhos nobres.

Para conseguir fazer com que o ego pare de controlar seu temperamento, este signo precisa deixar de se olhar como vítima e começar a exercer uma maior capacidade de autocritica. Analisar os sentimentos e saber que você tem muita responsabilidade sobre eles também é um bom começo.

Leão

O leonino está em constantes descobertas e disposto sempre a aprimorar a si mesmo, tanto que pode acabar esquecendo as pessoas ao seu redor. A palavra “eu” ganha um significado muito intenso e ele pode acabar cego pelo egocentrismo se não tiver maturidade para equilibrar as coisas.

Além de não abusar da própria influencia e autoridade, este signo consegue se tornar alguém mais empático quando engradece sua humildade com aquilo que realmente vale a pena na vida e sem esquecer as outras pessoas. Ele também pode melhorar ao se abrir para descobrir os dons especiais dos outros.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

Por ter uma inclinação extremamente especial ao carisma, beleza e busca do prazer, o libriano pode se deslumbrar e deixar seu senso de justiça de lado, criando espaço para que o ego supere as barreiras de algo saudável.

Quando este signo aprende a tomar boas decisões e age com sinceridade com as outras pessoas, ele desenvolve sua empatia de forma muito significativa, recuperando toda a sua consideração. Ele também não hesitará em deixar de olhar apenas para si mesmo quando assume maiores responsabilidades com os outros ou causas importantes.

Escorpião

O escorpiano é um signo que olha muito para dentro de si, mas se não está passando por bons momentos tende a focar apenas nas suas dores e emoções destrutivas, ignorando aquilo que os outros sentem até mesmo se for por sua culpa. Isso pode piorar bastante se ele também se sentir ressentido com pessoas que já foram de confiança, o que motiva péssimas decisões.

Para que seu ego seja domado, este signo precisa encontrar suas próprias vulnerabilidades e debilidades sem medo. Assim, ele começa a se apoderar ainda mais do próprio ser e compreende que também erra como os outros. Para ele, é muito importante deixar de ser severo.

Sagitário

O sagitariano possui grandes qualidades que também se tornam suas inimigas quando ele se desequilibra e se transforma em alguém egocêntrico. Sua independência e desapego exagerado, fazem com que ele se esqueça de olhar para os sentimentos ou de tentar compreender as outras pessoas, deixando-as para trás sem remorso.

Quando começa a criar laços profundos sem medo de perder sua liberdade e dá a devida importância aos outros, ao invés de valorizá-los apenas por um momento, este signo consegue ser mais capaz de agir com empatia. Ele só se torna alguém que não quer ficar constantemente no próprio caminho quando passa a integrar de verdade e com sinceridade a vida dos outros.