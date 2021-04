Algumas pessoas adoram elogiar as qualidades das outras, mas existe quem também usa esse comportamento para conseguir realizar algum tipo de interesse pessoal. De acordo com a astrologia, quatro signos podem se deslumbrar com mais facilidade por pessoas que os enaltecem.

Confira os signos do zodíaco que são facilmente conquistados por bajuladores:

Touro

O taurino não costuma se impressionar fácil, mas ele pode cair bastante no papo de pessoas que o bajulam, pois sabe bem quais são as suas necessidades e nem todo mundo costuma ser assertivo neste quesito. Isso faz com que ele fique bastante conectado com quem se importa com o que ele deseja receber.

Este signo não se conforma com migalhas e quando alguém o bajula, com elogios, gestos ou até mesmo coisas materiais, pode demonstrar reciprocidade com facilidade e acabar confiando também. Ele é detalhista e se não se deslumbra, consegue identificar bem o que é real ou falso da parte do outro.

Reprodução / Giphy

Gêmeos

O geminiano pode não ser a pessoa mais “sensitiva” e que percebe as intenções dos outros logo de cara, principalmente quando são usadas boas palavras. Ele gosta que as pessoas prestem a atenção nele e pode entregar mais confiança se isso acontece.

Quando um bajulador o conhece e sabe como fazê-lo se sentir compreendido e importante, certamente este signo ficará ainda mais interessado em estar com o outro e realizar trocas. Como tende a mudar de opinião com facilidade, isso pode durar ou não, mas também chega a contribuir para decisões que nem sempre são as melhores.

Escorpião

O escorpiano pode até se sentir introvertido e tentar não chamar a atenção, mas ele gosta que suas emoções, inspirações e inteligência sejam reconhecidas pelas outras pessoas. Especialmente em relacionamentos românticos, eles ficam ainda mais conectados quando são elogiados e mimados.

Palavras, gestos e o carinho podem fazer este signo entregar sua lealdade com muito mais facilidade e até mascarar algumas intenções que ficam difíceis de reconhecer, dado que ele é muito intuitivo e perceptivo com as pessoas, usando seu sexto sentido para tirar conclusões.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano pode até ser desconfiado, mas ele tende a se sentir especialmente encantado com pessoas que se lembram dele e são capazes de fazer gestos para agradá-los. O lado doce e carinhoso da sua personalidade é acessado por aqueles que se importam e não duvidam em dizer o quanto eles são importantes.

Infelizmente, isso também faz com que ele possa cair no papo de pessoas bajuladoras. Algumas pessoas deste signo também podem se impressionar com agrados materiais. Esses comportamentos podem confundi-los e o fazer cair em artimanhas até descobrir a verdade.