Não é nada fácil lidar com a carência e as tentativas de acabar com ela podem ser bem controversas, especialmente para as pessoas que são mais sentimentais e pouco adaptáveis a novas fases na vida.

Confira os signos que podem deixar a carência complicar a vida amorosa:

Câncer

O canceriano é um dos signos mais carinhosos e voltados para o mundo dos sentimentos do zodíaco. Ele se sintoniza com as pessoas por medo dos toques, abraços e conversas profundas que tendem a tocar o coração.

Quando sente que o afeto está em falta pode ficar muito carente e buscar escapes físicos e emocionais para suprir esta falta sem pensar nas consequências. Se isso é feito de forma impulsiva, ele pode acabar envolvido em dramas e se machucando com as expectativas que cultiva.

Libra

O libriano está acostumado a ficar rodeado de pessoas que o apreciam e encanta se manter em boas companhias. Este signo gosta de ter intimidade e se conectar nos mais diversos níveis, por isso se sente muito carente quando não está envolvido com alguém.

Para driblar essa sensação que machuca, ele pode tentar chamar a atenção e buscar o que estiver disponível, embarcando em conexões que acabam não indo para lugar algum e aumentando sua frustração.

Virgem

O virginiano costuma ter os pés no chão e manter a ordem, algo que não o torna facilmente adaptável. Quando sai de um relacionamento e perde a companhia constante, pode se sentir extremamente carente e acabar se precipitando.

Ao tentar preencher o lugar que ficou vazio, este signo tende a fazer pressões e insistir para que atrações físicas se tornem relacionamentos mais profundos rapidamente. Quando isso acontece, acaba envolvido em dinâmicas que nunca deveriam ter sido levadas a sério.

Peixes

O pisciano é sensível e sempre tem muito afeto para ofertar nos romances. Muitos deles estão acostumados a serem introspectivos, mas não sozinhos, por isso podem ter uma carência que acaba se tornando roubada.

Quando investem seus sentimentos rapidamente com a esperança de que algo se torne mais sério, podem fazer isso com as pessoas erradas. Este signo perdoa com facilidade e acaba não enxergando as verdadeiras intenções de alguns pretendentes – e elas podem ser bem ruins.