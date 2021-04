Nem sempre é fácil assumir a falta que algumas pessoas fazem e é ainda mais difícil tentar retomar o contato novamente. Essa tarefa pode ser ainda mais complicado para alguns signos do zodíaco.

Confira os signos que se reaproximam sem assumir que estão com saudades:

Touro

O taurino nem sempre assume que sente saudades de alguém e tenta a reaproximação por terceiros se for possível. Se ele puder, pedirá uma mãozinha para alguém convidar a pessoa que faz falta para ir a algum lugar que ele também estará. Este signo também é adepto aos presentes e gestos que demonstrem a importância dos outros em suas vidas, podendo usar isso e datas especiais para reatar uma conexão.

Gêmeos

O geminiano nem sempre expressará claramente que sente saudades de alguém. Ele prefere se apegar ao acaso ou tentará embarcar em conversas cotidianas pessoalmente ou não. Para ele, a comunicação sobre o que quer que seja já é um passo importante para tentar retomar um contato que não era frequente. O futuro da relação depende do que acontece durante esta tentativa.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano pode ter dificuldade para revelar que sente saudade de alguém, principalmente se acha que o sentimento não é reciproco. Ele pode guardar isso por muito tempo e tentar chamar a atenção do outro com indiretas, lembranças ou pela comunicação com terceiras pessoas, motivando que o primeiro passo para o contato seja retomado por ambas as partes.

Peixes

O pisciano é um signo que não tem problema em demonstrar sua saudade se a conexão não foi cortada, mas se isso aconteceu ele hesitará muito ao tentar se reaproximar da outra pessoa. Ele pode tentar fazer isso por diálogos descompromissados, principalmente pelas redes sociais ou outro meio de contato indireto. Este signo tende a esperar datas especiais para que isso aconteça.