Brigas de ego e de poder não fazem bem para nenhum tipo de relação, mas nem sempre é fácil para algumas abrir mão destas características.

Confira os signos que evitam brigar pelo poder nos relacionamentos:

Gêmeos

O geminiano não costuma disputar lugares ou a razão com ninguém; ele prefere se integrar, combinar e criar novas dinâmicas com as pessoas que se relaciona das mais diversas maneiras, inclusive quando se trata de amor romântico.

Este signo costuma não se limitar mentalmente e prefere se abrir para compartilhar tudo o que puder. Ele é um parceiro que comunica e prefere que os estímulos sejam mútuos em suas conexões. Esta troca faz com que todas as situações possam ser compreendidas de melhor forma, principalmente se nenhuma das partes teme se conhecer profundamente.

Sagitário

O sagitariano pode até ser orgulho (confira aqui os signos mais orgulhosos nos relacionamentos), mas dificilmente briga pelo poder nos seus relacionamentos. Ele acaba tomando a frente quando permitem, pois é movido pela iniciativa e movimento, mas não faz disso um problema.

Este signo pode ter uma postura de absorver aprendizagens enorme e acaba não só extraindo muito dos seus parceiros, como também entregando o que sabe de forma generosa. Ele pode até ter dificuldade de assumir conexões mais estáveis pelo medo de ceder ao controle nestas conexões e perder a liberdade.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

O aquariano pode ter opiniões bem definidas e a fama de “ser do contra” por seguir fielmente suas ideias, mas ele não se fecha para ouvir o outro e não costuma se colocar como o dono da razão. Isso faz com que ele não brigue pelo poder e se abra para uma relação mais atrevida, criativa e livre.

Eles sabem que cada um possui seu caminho e tende também a ter projetos em comum, olhando todos os lados das situações. Quando se compromete, prefere tratar o outro como companheiro e se esforça para entender a forma que ele se expressa.

Peixes

O pisciano sente e absorve tanta coisa ao seu redor, que dificilmente focará somente em si, o que o faz bem aberto a compartilhar o poder e não cair em brigas motivadas apenas pelo ego. Este signo pode até mesmo deixar que outras pessoas tomem o controle enquanto se importa com questões emocionais mais profundas.

Ele também prefere se proteger e compreender profundamente algumas questões internamente antes de compartilhar com as outras pessoas, o que o motiva a não assumir as rédeas e ficar tão exposto.