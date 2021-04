O orgulho é necessário, mas quando se descontrola pode ser um problema que afeta profundamente os relacionamentos mais próximos, principalmente os amorosos.

Confira os signos que são os parceiros mais orgulhosos do zodíaco:

Áries

O ariano tende a ter muita autoestima e pode acabar se descontrolando nos comportamentos orgulhosos que assume. Quando isso acontece, ele se torna um parceiro muito guiado pelo ego e que tenta liderar as situações a todo custo, ignorando o ponto de vista dos outros.

Como é independente, pode ter dificuldade de resolver os conflitos, pois não se coloca facilmente no lugar do parceiro. Isso só muda quando ele passa a reconhecer como é importante se complementar em um relacionamento e já não teme em fazer algumas concessões para ter uma experiência mais construtiva na conexão.

Touro

O taurino tem opiniões marcantes e dificilmente dá a razão para as outras pessoas. No relacionamento, acaba sendo teimoso e deixando o orgulho tomar conta quando se torna cego por dar sempre a última palavra nas decisões.

Por mais que busque relações mais estáveis e que não fujam tanto da zona de conforto, acaba fazendo pouco para mudar as questões internas que trazem conflitos. Esta situação pode se transformar positivamente a partir do momento que ele não se fecha para encontrar novos caminhos e formas de viver o amor pacificamente.

Leão

O leonino é um dos parceiros mais orgulhosos do zodíaco quando tem dificuldade para assumir as próprias falhas no relacionamento. Ele tende a dramatizar algumas situações e deixar que os problemas o envolvam de uma forma que parecerá sempre que o outro deixou a desejar ou errou primeiro.

Este signo pode lutar para sempre ser o protagonista e mocinho, não compartilhando de igual para igual as responsabilidades que os casais devem ter. É preciso que ele comece a enxergar a conexão de forma mais empática e respeitar alguns limites para tonar a união mais produtiva.

Escorpião

O escorpiano tende a ter muito problema com a importância que dá ao poder em sua vida. Isso acaba atrapalhando suas relações e o deixa totalmente conectado com o seu ego, principalmente quando acredita que possui todas as respostas e relaciona o controle ao “saber o que é melhor para o outro”.

Este signo tende a achar que sua intensidade e paixão também o fazem especial, o que acaba o distanciando emocionalmente e impede uma conexão mais igualitária com quem ama. Isso só melhora quando ele passa a se libertar da possessão e evita os “joguinhos” que não o deixam superar os problemas da união.