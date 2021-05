Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 14 a 16 de maio de 2021

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 14 a 16 de maio de 2021:

Áries

Seu signo entrará em um período crucial de renascimento e começará um novo ciclo que o levará aos níveis mais elevados de consciência e prosperidade. Você pode atrair pessoas importantes, especialmente para a realização de projetos.

Cuidar do humor o ajudará a se dar melhor, mostrando seu carisma e autoconfiança para realizar qualquer coisa. Sua liderança o faz se destacar. Evite apenas ser controlador e egocêntrico, atitudes que o diminuem muito.

Este será fim de semana agitado e com boas notícias para os negócios. Um amor o procura e pode fazer um convite. Você terá sorte no sábado com os números 03, 21 e 56. Suas cores da prosperidade são o verde e amarelo.

Touro

Fim de semana de compromissos e motivos para comemorar. Lembre-se de se conectar com quem ama sempre cuidando da saúde em meio a pandemia. Sábado agitado para quem trabalha ou estuda.

Grandes oportunidades de crescimento financeiro surgem em sua vida; aproveite tudo o que elas oferecem. Você faz uma viagem curta. Acredite sempre na sua responsabilidade como uma grande capacidade para trabalhar ou fazer qualquer coisa.

Evite a teimosia, preguiça ou desatenção para que tudo saia bem. Os pontos fracos da sua saúde que pedem atenção são a garganta ou infecções. Você terá sorte com os números 00, 23 e 56.

Gêmeos

Você receberá boas notícias, mas deve ser discreto em tudo o que fizer para não atrair a inveja dos outros. Um convite será recebido. Lembre-se que ajudar os outros também pode ajudar muito no futuro.

Você viverá dias de grande espiritualidade e paz interior. Aproveite os momentos positivos e de qualidade. Sua inteligência, raciocínio rápido e engenho o ajudará a encontrar respostas para os problemas ou demonstrar sua capacidade.

Seu lado negativo é a instabilidade e as dúvidas; evite mentir e tomar atitudes precipitadas. Não se deixe levar por qualquer um. Você terá sorte no domingo com os números 09, 88 e 31.

Câncer

É hora de colocar a sua vida em ordem e ver o que o pode levar a progresso econômico e pessoal. É preciso enfrentar as situações e definir seus problemas para não estagnar. Você terá encontros com amigos.

Você muda seu visual e se sente melhor. A partir de 17 de maio, mudanças muito positivas virão e você aprenderá a se comprometer. Um novo amor pode chegar.

A sorte vem com os números 35 e 09. Ser discreto e adaptável o ajudará a se dar bem nos objetivos. Apenas evite que a falta o drama, instabilidade emocional ou paixão fácil o atrapelhem no seu caminho.

Leão

Mudanças o farão mudar alguns pensamentos; aposte mais na sua criatividade e força interior. Você está em um uma fase importante e deve dar a si mesmo a oportunidade de recomeçar e vencer.

Uma viagem pode ser feita neste fim de semana. Cuidado com problemas com vícios, principalmente com o abuso no consumo de álcool. Estimule sua autoconfiança para solucionar problemas, a generosidade e a capacidade de ser um bom líder.

Evite deixar o ego tomar conta e lembre-se que não é possível controlar tudo. Você terá sorte no sábado com os números 04, 33 e 21. No domingo você vai conhecer pessoas muito compatíveis com o seu jeito de ser. No amor você continuará procurando a pessoa ideal.

Virgem

Você terá coragem de mudar para melhor e deixar para trás tudo o que não é para sua vida. Seu signo é o que mais sofre para se afastar do passado, mas são tempos de crescimento e de superação.

Você terá sorte com os números 02 e 77. Você organiza documentos ou resolve burocracias importantes. No amor, é bom ter cuidado com as traições ou dar um tempo se sentir que as coisas não estão bem no relacionamento.

Aproveite seu senso de ordem e discrição para agir com mais confiança. Evite o egoísmo, materialismo e criticas exageradas aos outros. A tendência deste ano é de ficar bem financeiramente. Suas cores da prosperidade são verde e cinza.

Libra

Neste final de semana você não deve se desesperar e ver o outro lado de alguns acontecimentos ou mudanças. É preciso ser mais forte em todos os sentidos.

Uma viagem pode surgir em breve e você conhecerá pessoas importantes para o seu crescimento profissional. É tempo de amadurecer no amor e não se prejudicar pelo medo a ter algo mais formal.

Sua harmonia e bondade fazem com que você seja sociável e se destaque positivamente. É preciso apenas evitar a ambição e a fofoca que pode influenciar. O verde traz prosperidade. Você terá sorte no dia 16 de maio com os números 08, 64 e 33.

Escorpião

Você analisa tudo o que fez em sua vida e decide traçar uma nova filosofia em seus relacionamentos pessoais e amorosos. Evite estar com parceiros que não são tão compatíveis por coisas superficiais e sexuais.

A partir de 15 de maio, suas emoções e sentimentos começam a atingir novos níveis de maturidade. Este estágio pode ser de muita prosperidade, basta ter cuidado com a inveja e pensamentos negativos.

Além da força de vontade, a compreensão rápida e profunda fazem com que sua inteligência se destaque e seja muito positiva nas relações pessoais. Apenas evite a vingança, ciúme e romances doentios.

Sábado de felicidade e amizade. Um novo amor do signo de Aquário ou Gêmeos também pode chegar. Seus números da sorte são 05, 44 e 78.

Sagitário

Você terá a atitude correta para progredir no que faz. A sorte em tudo o que se refere a negócios, novos empregos ou para retomar os estudos aumentará. Seus melhores números são 21 e 27.

Com otimismo, compreensão ampla e organização sua inteligência se destaca consideravelmente. Evite apenas ter complexo de superioridade, descuidar dos outros e deixar desejos superficiais atrapalharem sua prosperidade.

Sábado com alguns problemas de relacionamento; evite discussões dramáticas ou exageros e resolva tudo com calma. Mantenha os pés no chão. Você pode ser convidado neste domingo para algo divertido.

Capricórnio

Você estará em constante transformação pessoal e isso o ajudará a alcançar o sucesso. A partir de 15 de maio, a sorte aumenta e pode motivar boas notícias para os negócios ou mudanças de emprego.

Será um fim de semana cheio de alegrias inesperadas. A intuição estará em alta e revelará sinais importantes; se conecte mais com seu sexto sentido. Tudo isso contribuirá para remover as energias ruins de sua vida.

Sua perseverança, profissionalismo e responsabilidade o ajudam em todos os sentidos. Evite apenas deixar a frieza, ganância, excesso de rigor ou egoísmo atrapalharem sua vida.

Neste sábado você é convidado para algo e pode comprar roupas ou mudar de visual. Você compra um presente para alguém muito especial. Os próximos dias também podem ser de muita paixão.

Aquário

Você estará cercado por energias muito boas e isso o ajudará a tomar decisões importantes para crescer mais. Evite desperdiçar dinheiro.

Serão três dias muito decisivos na vida amorosa e é preciso não ter medo de se comprometer. A partir de 16 de maio, você tende a seguir muito a sua intuição e isso o ajudará a tomar boas decisões.

A sorte chega com os números 01 e 39. Lembre-se de que se você não consegue lidar com as emoções ou sentimentos dos outros, deve pedir conselho e não ignorá-los.

O equilíbrio, gentileza, originalidade e inteligência fazem com que você se destaque. Seu lado negativo que deve ser cuidado é a desconfiança, mesquinhez e a necessidade de controle. Você faz uma viagem ou recebe um convite.

Peixes

Fim de semana esclarecer seus sentimentos e deixar para trás que não era para você, principalmente em questão de amizades e amores. Nesta sexta-feira você vai interagir com pessoas muito importantes para o seu crescimento profissional e serão dias para aprender em todos os sentidos.

A sorte chega até você com os números 08 e 21. Sua compaixão e alegria de viver o fazem mostrar o melhor de si. Evite apenas a fofoca, caos e comportamentos autodestrutivos que podem atrapalhar a sua confiança.

Você resolve algo relativo a uma casa ou mudança. Um convite irá chegar. Você decide começar a amadurecer em algum sentido importante. Um amor do passado deseja a sua volta e esta pessoa pode ser do signo de Gêmeos ou Libra.