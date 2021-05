A felicidade é fundamental na vida e algumas pessoas não abrem mão dela por nada! Inclusive, dar boas risadas e deixar que a diversão tome conta tende a ser a especialidade de alguns signos do zodíaco.

Confira os signos do zodíaco que mais se entregam a alegria:

Áries

O ariano quase sempre tem um grande sentido de humor e ri fácil das outras pessoas. Ele é muito visual e deixará a boa energia tomar conta ao ver situações que produzem algum tipo de alegria. Os acontecimentos que emanam ternura também são capazes de despertar a felicidade deste signo. Charles Chaplin é um grande exemplo deste tipo de humor, pois também é ariano.

Gêmeos

O sentido de humor é uma das características especiais do geminiano. Ele é muito inteligente e pode não só se divertir com piadas bem contadas, histórias e produções do gênero, como terá muita desenvoltura para fazer os outros rirem. Ele costuma ter um grande poder de comunicação e isso o favorece bastante em encontrar a felicidade nas palavras.

Leão

O leonino é multifacetado quando o assunto é humor, pois ama se entregar a alegria de todas as formas. Ele não só adora brincar e encenar, como também pode ser ótimo sem destacar ao contar histórias engraçadas ou improvisar piadas, afinal, gosta sempre de agradar a sua plateia. Assim como faz rir, ele também ama ser o espectador. A Tata Werneck é um grande exemplo de leonina.

Sagitário

O sagitariano costuma ser a pessoa que coloca a piada em primeiro lugar e pode até incomodar os outros, pois não perde a oportunidade de rir. Ele busca a alegria em sua vida nas situações cotidianas e também pode ser muito inteligente na hora de buscar a história, piada ou imitação certa para a ocasião. Além de ter um grande sentido de humor, ele admira muito o das outras pessoas.

Peixes

O pisciano é sensível e muito o artístico, o que o faz buscar muitos sentimentos e a alegria é um deles. Seu sentido de humor pode ser muito peculiar e ele sempre o expressará de forma criativa, fazendo com que as pessoas acessem não só a felicidade, mas também outras emoções profundas que podem ser marcantes. Roberto Gómez Bolaños, o criador e interprete do conhecido “Chaves”, é do signo de Peixes.