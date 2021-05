Os ciganos, uma cultura antiga e que ainda possui comunidades espalhadas pelo mundo, possuem diversas tradições místicas. Uma delas é o horóscopo cigano, que assim como o zodíaco, possui seus símbolos e pode revelar informações sobre cada pessoa de acordo com a sua data de nascimento.

Descubra o segredo que o horóscopo cigano revela sobre você:

Taça (de 21 de janeiro a 19 de fevereiro)

As pessoas que pertencem a este signo possuem uma grande facilidade para atrair dinheiro e tomar boas decisões financeiras. A forte intuição também é algo que pode marcar sua vida.

Capela (de 20 de fevereiro a 20 de março)

Este signo é capaz de descobrir tudo o que está escondido e possui uma percepção tão certeira que advinha o que as pessoas carregam no coração. Podem atrair problemas por isso, pois as pessoas nem sempre acreditam neles.

Punhal (de 21 de março a 20 de abril)

Este signo é capaz de calcular suas atitudes perfeitamente a fim de obter o sucesso. Sua mente funciona bastante e, por mais que seja intenso, ele prefere manter as coisas organizadas como acha que deve ser.

Coroa (de 21 de abril a 20 de maio)

Este signo é dono de muita elegância e sabe como brilhar por mais que tudo pareça difícil. Pode focar muito no mundo material e deve ter cuidado para não valorizar em excesso as superficialidades.

Castiçais (de 21 de maio a 20 de junho)

Este signo possui muita inteligência mental e emocional, sendo escolhendo aliados que o ajudam a ser ainda melhores na vida. Seu carisma também é capaz de atrair muitas coisas positivas.

Roda (de 21 de junho a 21 de julho)

Este signo sempre terá seu próprio destino e é um líder que também ajuda os demais. Ele não para até conquistar o que quer e atrai não só aliados, também quem quer copiá-los.

Estrela (de 22 de julho a 22 de agosto)

Este signo sempre se destacará e chamará a atenção, tentando ser um protagonista de sucesso. Ele é muito competitivo, mas também leal a quem ama.

Sino (de 23 de agosto a 22 de setembro)

Este signo possui um coração enorme e, por mais que tenha coragem para se arriscar, prefere se manter em uma tranquila zona de conforto. A gentileza o faz encontrar os melhores caminhos na vida.

Moeda (de 23 de setembro a 22 de outubro)

Este signo pode atrair o dinheiro e o êxito material com facilidade. Eles criam estabilidade não apenas para si, mas também para quem se importam, gerando mudanças ao seu redor.

Adaga (de 23 de outubro a 22 de novembro)

Uma das personalidades mais intensas do horóscopo cigano e que se expressa de forma forte. A verdade é o que os define e importa.

Machado (de 23 de novembro a 21 de dezembro)

Eles são abertos às aventuras e riscos, ficando alertas e prontos para seguir novos caminhos sem medo. Cultivam muitas paixões durante a vida.

Ferradura (de 22 de dezembro a 20 de janeiro)

Este é um dos signos mais fieis do horóscopo cigano e são abençoados com grandes missões. Buscam um futuro prometedor, mas podem descuidar de coisas básicas como a saúde.