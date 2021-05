Maio de 2021 começou e podem trazer transformações importantes para todos os signos do zodíaco, inclusive quando falamos de vida amorosa.

Confira os signos que podem mudar o status de relacionamento em maio de 2021:

Virgem

Especialmente no início da segunda semana de maio, a conexão nos romances e relacionamentos tendem a aumentar consideravelmente. É possível que o virginiano tenha coragem para dar passos importantes, consolidando relacionamentos ou tornando-os algo ainda mais oficial.

Algumas pessoas deste signo também se abrirão mais para o romance e irão em busca de pessoas compatíveis. Sair da zona de conforto não é fácil para os signos de Terra, mas eles podem dar grandes passos quando se arriscam a ir atrás do que realmente desejam sem medo. É hora de deixar a intuição mostrar quem tem boas intenções e potencial ou não.

Escorpião

Maio de 2021 pode ser um mês de muitas renovações de ideias e mudanças em diversas áreas, inclusive em assuntos que envolvem a vida amorosa. Esta energia tende a ajudar os escorpianos a se abrirem para novas oportunidades e também atraírem novos pretendentes.

No início da segunda semana do mês, os relacionamentos e sentimentos entrarão em foco, aumentando a chance de encontrar pessoas especiais que desejam iniciar um relacionamento. Chegou a hora de não perder tempo e ser honesto com seus objetivos. Para ter o que deseja, é importante chegar a conclusões que o permitam ver claramente e não deixar oportunidades passarem.

Sagitário

Em maio de 2021, o crescimento e ideias mais maduras começam levantar questionamentos em sua vida e relacionamentos. A necessidade de superar medos e não ficar tão apreensivo quanto ao fato de perder sua liberdade serão trabalhadas.

Chegou a hora de deixar de olhar o comprometimento como algo que causa impedimentos e passar a descobrir formas de ser atencioso e entregue nas relações. Mais do que nunca, você terá potencial para entrar em um relacionamento e atrair as pessoas certas.