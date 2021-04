Quando compram brigas, algumas pessoas são mestres em usar toda a sua inteligência para saber como atacar o outro de forma certeira e significativa. Isso se torna ainda mais fácil para alguns signos do zodíaco que usam a vingança de forma impulsiva e também detalhista.

Confira os signos que mais atingem o ponto fraco dos outros:

Áries

O ariano costuma ser impulsivo com as ações e as palavras, o que o faz atingir facilmente o ponto fraco das pessoas, seja esta a intenção ou não. Ele não gosta de sair perdendo e o mesmo vale para os momentos de desentendimentos, por isso é certeiro em seus ataques e não se preocupa com as consequências.

Este signo pode complicar muito seus relacionamentos com esse comportamento, pois ele tende a esquecer com certa facilidade o mal que o fizeram e pensa que os outros também agem assim – algo que ele está muito enganado.

Câncer

Por mais que tenha uma natureza empática e que absorve os sentimentos das outras pessoas, este signo também tem muita intuição para descobrir as fragilidades dos outros e pode perder o controle quando se sente decepcionado.

Agindo pela frente ou pelas costas, eles sabem como prejudicar e colocar o dedo na ferida de uma pessoa sem prejudicar muito a si mesmo. A culpa pode até surgir, mas somente depois que o leite já foi derramado e fez muito estrago.

Escorpião

A mente e percepção aguçada do escorpiano pode enxergar muito mais do que é demonstrado, por isso ele descobre intuitivamente o ponto fraco das pessoas e sabe como atingi-las diretamente ou indiretamente.

Quando este signo tem um problema com alguém, a vingança começa a borbulhar dentro dele e atitudes cruéis acabam surgindo. Ele está acostumado a sentir tudo muito profundamente e deseja dar o troco para que as outras pessoas também aprendam a se defender.

Capricórnio

Por mais que pareça mais sério e se preocupe com coisas realmente importantes, o capricorniano tem um grande instinto de sobrevivência que o faz atacar o outro bem no ponto fraco. Por mais que ele demore em descobrir seu alvo, irá trabalhar de maneira fria e calculista nesta missão.

Quando se sente motivado pela vingança, ele não mede esforços e tempo para atingir o outro. Seus ataques tendem a ser diretos e ele não se preocupará tanto assim com as consequências que podem prejudicá-lo também.