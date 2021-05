A cultura cigana também possui, entre suas diversas tradições, o horóscopo. Assim como a astrologia ocidental e védica, a data de aniversário pode revelar alguns aspectos da personalidade de algumas pessoas.

Confira os signos mais intensos no amor e relacionamentos, segundo o horóscopo cigano:

Punhal (de 21 de março a 20 de abril)

Pode ser cortar alguns relacionamentos com impulsividade e demonstrar muita frieza quando são decepcionados. No entanto, amam de forma intensa e se atraem por quem também possui personalidade forte e corajosa, pois não têm medo de se aventurar nos sentimentos. Seu grande desejo o faz ser muito sexual.

Castiçais (de 21 de maio a 20 de junho)

Podem ser muito sedutores não só pelo seu carisma, mas também pela inteligência e adaptabilidade. Vivem diversos amores intensos e fugazes durante a vida, pois se conectam intelectualmente de forma muito potente. Quando engatam um relacionamento mais sério e duradouro, é porque finalmente foram conquistados de verdade.

Roda (de 21 de junho a 21 de julho)

São donos do próprio destino e não temem as aventuras ou surpresas da vida, se abrindo as experiências e a conexão com as outras pessoas. Focam bastante na vida amorosa e podem conquistar muitos corações com sua sensualidade e afeto. São intensos e estão sempre em movimento.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Estrela (de 22 de julho a 22 de agosto)

A personalidade brilhante e marcante é capaz de conquistar com facilidade. Este signo deseja sempre se destacar, mas também é muito romântico, o que o faz ser fiel a suas escolhas. Ele se entrega a paixão e ao desejo sem medo, embarcando em grandes aventuras com seus parceiros.

Adaga (de 23 de outubro a 22 de novembro)

Além de ter ogênio forte, este signo embarca constantemente em sentimentos e relacionamentos intensos. Sua sensualidade e paixão transparecem facilmente, mas não é nada simples conquistar seu amor verdadeiro; quando isso acontece, eles se entregam completamente.

Machado (de 23 de novembro a 21 de dezembro)

São sobreviventes que prezam pela liberdade e independência, mas também se apaixonam com facilidade. A paixão toca seu coração de forma intensa, mas é difícil manter seu interesse por muito tempo. Podem ter algo duradouro com pessoas semelhantes e que o estimulam constantemente com novas emoções.