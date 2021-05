Relacionamentos acabam por diversas razões e o egoísmo pode ser uma delas. Infelizmente, alguns signos do zodíaco podem ter uma maior tendência a agir desta forma individualista com quem ama e ainda mais depois de um término.

Confira os signos que podem ser egoístas no relacionamento, mas são ainda piores como ex:

Áries

O ariano pode tomar atitude sem pensar duas vezes e, além de impulsividade, isso leva pouquíssimo em conta a vontade ou sentimentos das outras pessoas. Ele pode agir durante um relacionamento, mas será ainda mais complicado como ex. A tendência é que este signo arranje todas as artimanhas para culpar o outro do fim do relacionamento ou continuará agindo sem se colocar no lugar do outro – o que pode machucar bastante.

Touro

O taurino pode ser bastante teimoso e isso faz com que ele aja como se fosse o dono da razão, algo que complica muito o relacionamento, mas trás ainda mais conflitos após o término. Quando isso acontece, seus ex certamente sofrerão com todos os tipos de acusações e indiretas sobre as suas falhas nos relacionamentos. Ele também tem a necessidade de dar a palavra final e podem fazer isso de forma muito cruel.

Gêmeos

O geminiano pode deixar o relacionamento em crise bastante de lado e o parceiro sentindo que não pode contar com eles para nada. Infelizmente, ele também levará apenas seus sentimentos em conta durante um término e pode brincar bastante com o coração do ex, aparecendo e desaparecendo quando bem entender – o que sempre atrapalha bastante a vida e impede de seguir em frente.

Escorpião

Não é segredo que o escorpiano pode ver só suas dores e guardar mágoas, mesmo quando ama. No entanto, isso irá piorar com o fim do relacionamento e ele pode ainda se tornar vingativo, tomando não só atitudes egoístas, mas que também prejudicam o ex de alguma forma. Ele devolve tudo na mesma moeda ou até pior.

Sagitário

O sagitariano pode ser bem individualista e desconsiderado com o sentimento alheio em um relacionamento, pois não deixa suas vontades para depois. Infelizmente, essa atitude tende a piorar com o fim da conexão, o que o faz seguir em frente como se algo superficial tivesse sido finalizado e nem sempre respeita o tempo ou o que o outro ainda sente. Ele irá escancarar sua liberdade e irá em busca da sua felicidade não importe o quanto pode atingir o outro.