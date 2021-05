Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 28 a 30 de maio de 2021

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 28 a 30 de maio de 2021:

Áries

Surpresas e situações inesperadas devido a necessidade de ir em busca de novas sensações e aventuras. Seu animo pode aumentar e trazer otimismo, uma receita valiosa para a sorte.

No amor, as oportunidades de se aproximar de quem deseja chegam e encontros esperados aconteçam. No entanto, os sentimentos são revelados de forma mais pratica, do que romântica. Tenha cuidado com se aproveitar de pessoas apenas por interesses superficiais.

Evite deixar o estresse tomar conta, mas também fique atento as obrigações que devem ser cumpridas. Seu dia de sorte é no domingo com os números 03 e 28. Seja prudente e não conte coisas importantes para qualquer pessoa.

Touro

Imprevistos e inquietudes podem manter sua mente atenta; tente ver as coisas de forma positiva. Solteiros podem encontrar oportunidades importantes no amor para iniciar algo mais sério.

Um ex pode voltar a dar notícias. Gaste com o que faz bem sem culpa, mas tenha consciência. Lembre-se que alguns caminhos espirituais e mais profundos também podem trazer a plenitude.

A vida social pode ficar mais intensa e você retoma as energias para se dedicar a relacionamentos que são importantes na sua vida.

Uma viagem pode ser planejada. Alguém pede ajuda. É melhor ter atenção com os vícios e evitar exageros para manter a saúde. A sorte chega com os números 24 e 50 no sábado.

Gêmeos

Momento para apostar na diversão e tentar relaxar. É o momento de curar a mente, o corpo e o coração, curando-se de tudo que não fez bem e atingindo um maior equilíbrio. A mágoa deve ir embora para a alegria entrar.

Saiba as prioridades da sua vida e cuide mais de si; isso também ajudará no êxito na carreira e objetivos. Não se deixe levar por ilusões e tenha desejos mais concretos.

Evite gastar muito e prefira guardar dinheiro. A sorte chega na sexta-feira com os números 01 e 27. Um convite para uma viagem chega. Seu poder de atração e sedução aumenta bastante; conhecer pessoas não será difícil e viver momentos especiais com o parceiro reascenderá chamas.

Câncer

Fim de semana que pode ser um pouco confuso. Sua força e vitalidade aumentam, mas sua vida amorosa pode ficar um pouco conflituosa e conturbada. Ceder não será uma opção.

Os negócios podem ir muito bem e é preciso apenas ter cuidado com os conflitos com colegas de trabalho. Não leve tudo para o lado pessoal e prefira não dar importância. Visitas chegam.

Seja mais discretos com seus planos. A sorte pode chegar com os números 04 e 77 no sábado. Mantenha-se atento com a saúde e principalmente cuide da alimentação.

Não é uma boa hora para sair de viagem. O amor pode se afastar se você se manter exigente e irredutível com seus pontos de vista.

Leão

Momento muito importante para realizar metas e atrair o êxito por meio dos relacionamentos sociais. Deixe que sua personalidade brilhe e acesse informações valiosas.

Casais se apoiam e podem dar importantes passos juntos. Este é o momento de buscar aquilo que traz mais felicidade na vida amorosa e profissional.

A sorte chega com os números 03 e 29. Um convite pode chegar, mas é melhor cuidar da saúde com relação à pandemia. Evite brigar com quem ama e seja mais paciente; se acalme e pense bem antes de falar.

As fianças podem ser favorecidas. Solteiros continuam em relacionamentos sem compromisso, mas podem ver oportunidades interessantes surgirem.

Virgem

Momento que pode ser muito agradável para a vida social e amorosa, pois você se sente mais positivo e feliz com o mundo que o rodeia. Busque o prazer sem culpa.

O trabalho extra também pode chegar, mas isso será recompensado. Organize tudo para não se sentir sobrecarregado. Evite cobrar demais das pessoas, pois isso faz muito mal para você.

Seja mais tolerante com você e com os outros. Descanse deixando o celular de lado e colocando a mente em meditação. A sorte chega no mundo com os números 06 e 23.

Para os casais tudo vai de forma mais lenta, mas constante, criando vínculos mais sólidos. Não existe razão positiva para precipitar as coisas.

Libra

Bom fim de semana para ser feliz e receber recompensas. Investir na vida amorosa trará realizações e bem-estar. Não se descuide do seu coração e família.

Sair da rotina o ajudará a deixar padrões antigos no passado e embarcar em novas iniciativas. A sorte estará a seu favor e dinheiro extra pode chegar.

Cuidado com problemas com vizinhos ou companheiros de trabalho. Prefira levar as coisas de forma superficial e não se preocupar. A calma ajudará também a lidar com os problemas nos relacionamentos; o diálogo é a chave.

Cuida da saúde e se movimente para liberar o estresse. Uma mudança de casa pode ser planejada. Seus melhores números são 28 e 21.

Escorpião

Momento de buscar a felicidade por meio de melhoras nos relacionamentos. O otimismo chegará e contribuirá para aumentar seu poder de atração. É hora de demonstrar que você é o melhor.

Aventuras amorosas podem acontecer. Uma mudança de casa é planejada. A abundância chegará ainda mais se você passar a selecionar melhor quem divide a sua vida; nem todo mundo é bom.

Uma surpresa no trabalho pode animá-lo. Evite conflitos familiares e seja paciente. Relacionamentos mais sérios estão previstos apenas para o fim do ano. A sorte chega com os números 31 e 29. Saiba escolher, pois tudo estará em suas mãos.

Sagitário

Você pode iniciar o fim de semana com mais cansaço do que o normal e deve ter cuidado para não deixar o estresse e frustração tomarem conta. Fique calmo, pois seu ânimo irá subir.

A sede por aventura aumenta e isso pode trazer novidades. Você está saindo completamente da zona de conforto e deve ficar positivo para não se sabotar.

Tenha mais equilíbrio para lidar com os compromissos e a produtividade aumentará. Uma mudança pode começar a ser planejada. Tenha atenção com problemas de estomago e cuide da alimentação.

Casais permanecem estáveis e solteiros continuam com relacionamentos informais. A necessidade de se sentir mais jovem chegará e o romance ganha um lugar especial. A sorte chega com os números 00 e 34.

Capricórnio

Fim de semana importante para os sentimentos e relacionamentos amorosos ou não. A monotonia é quebrada e mudanças transformam seu comportamento. Se divirta para descarregar o estresse e cargas que pesam.

Compartilhe suas inquietudes para controlar os impulsos que não fazem bem. Uma nova proposta de trabalho pode chegar e é preciso cuidar da saúde para renovar as energias.

A sorte chegará no domingo com os números 30 e 25. Você pode ter problemas nos relacionamentos e não deve tomar decisões; leve tudo com calma para não se arrepender.

Os solteiros conhecem alguém distante da sua realidade, mas podem desenvolver uma conexão intensa. Aproveite a vida e o agora!

Aquário

Fim de semana despreocupado e divertido. O amor pode brilhar e sua autoestima aumenta, assim como seu poder de atração na conquista.

O compromisso não é buscado, mas bons momentos chegam. Os casais compartilham tempo com pessoas queridas e resolvem assuntos importantes, o que trará leveza. Evite se deixar levar pelas desconfianças e ciúmes.

Uma oportunidade de negócio ou trabalho pode surgir; você não deve ter medo de liderar. Uma família pode ser iniciada ou planejada.

No domingo, seus melhore números são 13 e 19. Fique atento aos sinais do universo e intuição. Não gaste desnecessariamente, pois você pode precisar desse dinheiro em breve.

Peixes

Momento de recuperar energias e deixar algumas preocupações de lado para se sentir melhor. Busque passar momentos alegres e positivos para se distanciar da tristeza, desânimo e comportamentos autodestrutivos.

Saia da zona de conforto para buscar soluções, principalmente para problemas sentimentais. O drama irá terminar quando você começar a fazer as coisas diferentes e tomar decisões.

Esta pode ser uma etapa de prosperidade nos negócios e é importante planejar atitudes. Não deixe dividas pendentes e se organize. A sorte chega na sexta-feira com os números 06 e 88.

Casais ficam estáveis e solteiros podem se abrir novamente para amores; busque compatibilidade. Busque o apoio de quem se importa e faça mais atividades em grupo.