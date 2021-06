Os signos mais difíceis de impressionar e manter a atenção

Quando falamos de romance e conquista, nem todos os signos decidem rapidamente o que desejam e não é nada fácil chamar sua atenção para que as coisas evoluam.

Confira os signos mais difíceis de impressionar:

Gêmeos

O geminiano fica facilmente entediado se algo não ganha seu interesse por completo. Ele é curioso e está sempre em busca de novas formas de mostrar e dividir conhecimento, mesmo quando isso se trata de amor. Ele tende a ter a atenção roubada por quem é bem humorado, bom de improvisação e consegue se abrir facilmente para experimentar coisas novas.

Libra

O libriano é charmoso por natureza e se destaca como ninguém na paquera. Por isso, este signo do zodíaco terá uma personalidade difícil de impressionar sem conexão, carisma e também fantasia. Ele acredita em um mundo dividido em pares e está sempre buscando conexões que possam representar uma novidade na sua vida. Se você conseguir brincar com a mente e os desejos dele, pode roubar seu olhar.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Este aventureiro falando e sempre em movimento não permanece muito tempo focado em uma coisa só. No entanto, quando se trata de romance, ele terá a atenção roubada por quem se mostra uma grande dupla, capaz de dividir interesses e estar ao seu lado para qualquer situação. Seu coração tende a bater muito mais forte por quem tem habilidade de se adaptar, comunicar e participar.

Aquário

O aquariano nem sempre se deixa levar apenas pela química, ele precisa ter a mente e o desejo estimulado. Impressioná-lo dependerá do quanto você pode fasciná-lo ou intrigá-lo, já que facilmente ele acaba julgando as pessoas como “básicas” de mais. Ser aberto e buscar sempre uma forma de revigorar as experiências são a chave para que ele valorize sua companhia.